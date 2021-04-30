Bursa Yıldırımspor şampiyonluk maçına çıkıyor
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Bursa Yıldırımspor şampiyonluk maçına çıkıyor

Bursa Yıldırımspor şampiyonluk maçına çıkıyor
Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Kozanspor'u ağırlayacak Bursa Yıldırımspor, kazanması ve lider Adıyaman 1954'ün puan kaybetmesi halinde şampiyonluğa ulaşacak.

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Kozanspor'u ağırlayacak Bursa Yıldırımspor, kazanması ve lider Adıyaman 1954'ün puan kaybetmesi halinde şampiyonluğa ulaşacak.

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele veren Bursa Yıldırımspor, yarın şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Bursa temsilcisi, ligin son haftasında Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde saat 15.00'te Adana temsilcisi Kozanspor'u ağırlayacak. Zorlu randevuda Mustafa İlker Coşkun düdük çalacak. Coşkun'un yardımcılıklarını ise Boran Turhan ve Haydar Avcı yapacak.

Ligde geride kalan süreçte 56 puan toplayan Bursa Yıldırımspor, son haftaya 2'nci basamakta, lider Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor'un bir puan gerisinde giriyor. Grupta şampiyonluğa ulaşan takım, direkt olarak Misli.com 2'nci Lig'e yükselecek. Bu kapsamda; Bursa ekibi, galip gelmesi halinde lider Adıyaman ekibinin, Karaköprü Belediyespor deplasmanından puan kaybını bekleyecek. Aksi halde Bursa ekibi, yoluna Play-Off'tan devam edecek.

Ligin son haftalarında ivme yakalamasına karşın Bursa Yıldırımspor, geçtiğimiz hafta ligin son sırasındaki Muğlaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak, şampiyonluk yarışında yara aldı. Sahasında oynadığı son 4 maçın 3'ünü de kazanan Bursa ekibi, bu mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Rakip Kozan Spor ise, kümede kalma mücadelesi veriyor. 17 takımlı grupta son 4 takım küme düşecek. Kozan Spor da, 35 puan ile 15'inci sırada yer alırken; kümede kalmak için kazanarak, üst basamağındaki rakiplerinin puan kayıplarını bekleyecek.


- Bursa
Bursa Yıldırımspor şampiyonluk maçına çıkıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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