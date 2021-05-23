Bursa Yıldırımspor'da hedef Misli.com 2. Lig
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Bursa Yıldırımspor'da hedef Misli.com 2. Lig

Bursa Yıldırımspor'da hedef Misli.com 2. Lig
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

Bursa Yıldırımspor ile Isparta 32 Spor, Misli.com 3'üncü Lig Play-off finalinde karşılaşacak.

Bursa Yıldırımspor ile Isparta 32 Spor, Misli.com 3'üncü Lig Play-off finalinde karşılaşacak.

Misli.com 3'üncü Lig Play-off final mücadelesinde Bursa Yıldırımspor ile Isparta 32 Spor, yarın Eskişehir'de karşı karşıya gelecek. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak finalde, kazanan taraf Misli.com 2'nci Lig'e yükselmenin sevincini yaşayacak.

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonu liderin bir puan gerisinde tamamlayan Bursa Yıldırımspor, Play-Off Çeyrek Final turunda 1954 Kelkit Belediyespor ile eşleşti. Deplasmanda oynadığı maçtan 2-2'lik beraberlikle dönen Bursa ekibi, evinde de rakibiyle 1-1 berabere kalarak deplasmanda attığı gol avantajıyla üst tura çıktı. Yarı finalde ise 68 Aksaray Belediyespor ile karşılaşan Bursa temsilcisi; deplasmanda 1-0 yendiği rakibini evinde de 3-2 yenerek adını finale yazdırdı.Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonu liderin 19 puan gerisinde 4'üncü sırada tamamlayan Isparta 32 Spor, çeyrek finalde İçel İdmanyurdu ile eşleşti. Rakibiyle evinde golsüz berabere kalan Isparta ekibi, deplasmanda ise 2-2'lik beraberliğin ardından üst tura yükseldi. Yarı finalde ise Erokpor ile eşleşen ve yine evindeki ilk maçta rakibiyle golsüz berabere kalan Isparta ekibi, deplasmanda rakibini 2-1 yenerek final biletini aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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