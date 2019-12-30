Bursa Uludağ Üniversitesi, yerli otomobil için gönüllü

30.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:41

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa'da üretilecek yerli otomobilin otonom ve aksamları konusunda çalışmak için her türlü akademik göreve talip olduklarını söyledi.