Haberler » Ekonomi » Bursa Uludağ Üniversitesi, yerli otomobil için gönüllü - Ekonomi

Bursa Uludağ Üniversitesi, yerli otomobil için gönüllü

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa'da üretilecek yerli otomobilin otonom ve aksamları konusunda çalışmak için her türlü akademik göreve talip olduklarını söyledi.

30.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:41
Bursa Uludağ Üniversitesi, yerli otomobil için gönüllü

(BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet , Bursa'da üretilecek yerli otomobilin otonom ve aksamları konusunda çalışmak için her türlü akademik göreve talip olduklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler