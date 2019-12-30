Bursa Uludağ Üniversitesi, yerli otomobil için gönüllü
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa'da üretilecek yerli otomobilin otonom ve aksamları konusunda çalışmak için her türlü akademik göreve talip olduklarını söyledi.
30.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:41
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa'da üretilecek yerli otomobilin otonom ve aksamları konusunda çalışmak için her türlü akademik göreve talip olduklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com