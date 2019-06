BURSA SÜT İNEKLERİNİ SATIP MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİNE YÖNELDİ

Bursa'nın Yenişehir İlçesinde süt ineklerini satarak manda yetiştiriciliğine yönelen Hasan Özkaya, manda sütünün litresinİ 10 liradan satıyor.Bursa'nın Yenişehir İlçesinde bağlı Karaköy Mahallesi'nde uzun yıllar hayvancılıkla uğraşan Hasan Özkaya, süt ineklerini satarak manda yetiştiriciliğine yöneldi. İneklerini satarak 8 tane manda alan Özkaya, şu an 30 tane mandası var. İnek sütünün litresinin 2 lira 20 kuruşa satıldığı ilçede, manda sütünün litresini 10 liraya satıyor. Manda yetiştirmenin süt ineğine göre birçok avantajı olduğunu belirten Özkaya, Öncelikle maliyeti daha az. Saman en sevdiği yiyecek. Bakımı da kolay. dedi.

25-30 yıl öncesine kadar Yenişehir Ovası'nda sürüler halinde binlerce mandanın beslendiğini söyleyen Özkaya, O yıllarda bol verimli süt ineklerinin yurtdışından ithal edilmeye başlandı. Mandalar da et fiyatına kasaplara satıldı. Ancak sonraki yıllar bu ithal hayvanların günde 30-40 kilo süt vermesinin sürekliliğinin olmadığı görüldü. Hayvanlar en çok memelerinden hastalandı. Bu yüzden çiftçide bir arayış başladı. Ancak bir çıkar yol bulamadılar. Ben onlara manda beslemelerini öneriyorum. Süt ineklerimin kalanlarını da elden çıkarıp 30 hayvanlık manda sürümü genişletmeyi hedefliyorum. Gün gelecek tüm çiftçiler özüne dönecek diye konuştu.

Manda sütlerini ve bu sütlerden yaptığı tereyağı ve yoğurtları eşe dosta sattığını anlatan Özkaya, ayrıca İnegöl, İznik ve Bursa'dan tüccarların köye gelerek alım yaptıklarını kaydetti.

'ANASINA DA DANASINA DA DEVLET DESTEĞİ VARö

Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna ise, artan maliyetler yüzünden çiftçinin yeni arayışlar içine girdiğine dikkat çekti. Bunun en iyi örneklerinden birinin manda yetiştiriciliği olduğunu ifade eden Tuna, Öncelikle manda yetiştirmek daha masrafsız. Ot gibi kaba yemlerle de beslenebilen manda daha çok kilo alıyor. Ayrıca, manda başına 250 TL ile 400 TL arasında devlet desteği var. Her manda yavrusu için de 150 TL ile 400 TL arasında devlet desteği veriliyor. Anasına da danasına da destek var ve bu destekler her yıl ödeniyor. diye konuştu.

'ŞEKER HASTALARI MANDA SÜTÜNÜ TERCİH EDİYORö

Mandanın inek sütüne göre daha çok protein, mineral ve yağ içerdiğini vurgulayan Tuna, bu nedenle şeker hastalarının manda sütünü tercih ettiklerini belirten Tuna, Sütünde kuru madde oranı daha çok. Örneğin, inek sütünde yüzde 12.5 olan kuru madde oranı, manda sütünde yüzde 17.5'u buluyor. Yanı sıra inek sütündeki yağ oranı yüzde 3,8 iken manda sütünde bu oran yüzde 7,5 olarak ölçülüyor. Kuru madde fazla olduğu için yoğurt daha kıvamlı oluyor, ayrıca sucuk yapımında daha kaliteli sonuç veriyor. şeklinde konuştu.

