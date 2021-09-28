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Bursa sporunun taban birlikleri Ayhan Barışıcı hakkında ortak bildiri yayımladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursa sporunun taban birlikleri Ayhan Barışıcı hakkında ortak bildiri yayımladı

Bursa sporunun taban birlikleri BASKF, TÜFAD, TFFHGD, TÜRFAD ve TFSKD, Ayhan Barışıcı ile ilgili ortak bir bildiri yayımladı.

BURSA (İHA) - Bursa sporunun taban birlikleri BASKF, TÜFAD, TFFHGD, TÜRFAD ve TFSKD, Ayhan Barışıcı ile ilgili ortak bir bildiri yayımladı. Bursaspor kamuoyunu oldukça meşgul eden Barışıcı hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı öne sürüldü.

Bursa sporunun taban birlikleri, Ayhan Barışıcı hakkında sosyal medya ve kamuoyunda çıkan iddialarla ilgili ortak bir açıklama yayımladı. Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (BASKF) Başkanı Osman Kılıç, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Bursa Şubesi Başkanı Metin Begüm, Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Bursa Şubesi Başkanı Ümit Akkuş, Türkiye Futbol Federasyonu Hakem ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Bursa Şubesi Başkanı Özgür Uçak, Türkiye Futbol Saha Komserleri Derneği (TFSKD) Bursa Şubesi Başkanı Ercan Ütücü'nün imzasının bulunduğu açıklamada, Ayhan Barışıcı ile oğlunun Bursaspor üstünde oluşturdukları olumsuz etki iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"Bursaspor'a ve Bursa sporuna 40 yıl hizmet etti"

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli Bursa spor kamuoyu Uzun zamandır sosyal medya ve spor camiasını meşgul etmekte olan Ayhan Barışıcı ile ilgili asılsız iddiaları yakından takip etmekteyiz. Bursaspor'a ve Bursa sporuna 40 yıldır aralıksız hizmet etmekte olan ve yaptığı görevlerde Bursa'yı bir üste taşımanın azmini tüm kamuoyunun kabul ettiği onursal genel başkanımızın bu suçlamaların hiçbirini hak etmediğini, yaptığımız araştırmalarla tespit ettik. Bir Bursa ve spor sevdalısının bu kadar suçlanmasını taban birlikleri olarak kabul etmiyor ve kınıyoruz. Başkanımızın ilerki günlerde Bursa'ya çok daha fazla değerler katacağına inancımız tamdır. Saygılarımızla. BASKF, TÜFAD, TFFHGD, TÜRFAD, TFSKD" - BURSA

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Haber: Bursa sporunun taban birlikleri Ayhan Barışıcı hakkında ortak bildiri yayımladı - Haberler Spor
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