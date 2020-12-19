Bursa Polisi'nden "insanlık ölmemiş" dedirten hareket
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Bursa Polisi'nden "insanlık ölmemiş" dedirten hareket

19.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:31
Bursa Polisi'nden

Bursa'da engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesinin şarjı bitince imdadına polis memuru yetişti.

Bursa'da engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesinin şarjı bitince imdadına polis memuru yetişti.

Merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Gülveren Camisi'ne namaz kılmak için evden çıkan engelli vatandaş, elektrikli sandalyesinin şarjı bitince camide kaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis ekipleri engelli şahsı görünce yanına gitti.

Elektrikli sandalyenin şarjının bittiğini gören polis ekipleri engelli şahsı evine kadar götürdü. "İnsanlık ölmemiş" dedirten görüntüler çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntü sosyal medya platformlarında yayınlanınca büyük beğeni topladı. - BURSA

Bursa Polisi'nden 'insanlık ölmemiş' dedirten hareket

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 16:34:55. #1.14#
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