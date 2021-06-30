Bursa'nın "Osmanlı köyü"nde ekonomik getirisi yüksek meyveler üretiyor
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Bursa'nın "Osmanlı köyü"nde ekonomik getirisi yüksek meyveler üretiyor

Bursa'nın 'Osmanlı köyü'nde ekonomik getirisi yüksek meyveler üretiyor
Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Ekonomi

Bursa'da bir çiftçi, 2014'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan tarihi Osmanlı köyü Cumalıkızık Mahallesi'ndeki bahçesinde farklı türlerde Frenk üzümü, Bektaşi üzümü, ahududu ve böğürtlen yetiştiriyor.

Bursa'da bir çiftçi, 2014'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan tarihi Osmanlı köyü Cumalıkızık Mahallesi'ndeki bahçesinde farklı türlerde Frenk üzümü, Bektaşi üzümü, ahududu ve böğürtlen yetiştiriyor.

Uludağ eteklerinde Yıldırım ilçesine bağlı mahallede daha önce doğal olarak yetişen Frenk üzümlerinin farklı türlerine merakı dolayısıyla bahçe kuran ve geliştiren Mehmet Emin Yavuz, ürettiği ekonomik getirisi yüksek meyveleri yurt içi ve yurt dışı pazarlara gönderiyor.

Yavuz, AA muhabirine, 2000'den bu yana bahçeyle uğraştığını, yaklaşık 5 yıl ekip dikme işlerinin sürdüğünü söyledi.

Öncelikle kırmızı Frenk üzümü yetiştirdiğini, zamanla beyazını, siyahını ve diğer çeşitlerini ürettiğini ifade eden Yavuz, birkaç kök alıp çoğalttığı çeşitlerden yüzlerce, binlerce köke sahip olduğunu anlattı. Yavuz, Bektaşi üzümü, ahududu ve böğürtleni de aynı şekilde çoğalttığını aktardı.

Ekonomik getirisi iyi olan meyveleri tercih ettiğine değinen Yavuz, "Meyveyi görmeden fidanını üretmem. Ekonomik anlamda çiftçiye getirisi iyiyse, mesela raf ömrü uzunsa ve hastalıklara karşı dayanıklıysa onu üretirim." dedi.

Kırmızı ve beyaz Frenk üzümünde hasat başladı

Cumalıkızık'ta daha önce Frenk üzümünün doğal çeşitlerinin yetiştiği bilgisini veren Yavuz, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bir sürü yerinde mesela Erzurum'da, Karacabey Boğaz'da, Artvin'de var ama biz bitkiyi tanımıyoruz. Burada Frenk üzümünün doğal olanları, ufakları vardı. Oradan yola çıktık. Sonra araştırırken 'Birtakım hastalıklara iyi geliyor' denildi, ondan sonra daha da geliştirdik. Şimdi elimizde aşağı yukarı 15 çeşit Frenk üzümü, 7-8 çeşit Bektaşi üzümü, 15-16 çeşit ahududumuz var. Bunun yanında ahu böğürtlen karışımı, sarı ahududu, siyah ahududu var."

Yavuz, budama, ilaçlama, sulama gibi işlemlerin zamanında yapılması halinde üründen iyi verim alınabileceğine dikkati çekti.

Hasadı en erken başlayan meyvenin beyaz Frenk üzümü olduğunu belirten Yavuz, "Kırmızılar da bu ayın başında olmaya başladı. Şimdi hasat yapıyoruz beyaz ve kırmızının belli bir bölümünü. Bu böyle ağustosa kadar devam eder." diye konuştu.

Mehmet Emin Yavuz, Frenk ve Bektaşi üzümünün kilogramının 35 ila 50 liradan, ahududunun ise 28 liradan satıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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