Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Bursa Kadın Girişimciler Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç: "Kadın girişimci sayımız artmaya devam edecek"

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, ilk toplantısını geniş katılımla gerçekleştirdi. Özellikle kadınların ekonomik anlamda var olabilmesi için çalışmalar yapmaya devam ettiklerini ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "Eğitim seviyesi yükseldikçe kadının girişimci sayımız da artıyor. Kadınlar hayatın sosyal, ekonomik ve siyasi alanında aktif olarak var oldukça, kültür olarak da daha iyi kalkınan ülkeler arasında yerimizi alacağız" dedi.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, üretimden istihdama, dijital dönüşümden akademi eğitimlerine kadar yürüttüğü 40'ı aşkın projenin yanı sıra Bursa ekonomi hayatındaki kadın girişimcilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. BTSO çatısı altında faaliyet gösteren ve Meclis Üyesi Sevgi Saygın başkanlığındaki Bursa Kadın Girişimciler Kurulu ilk toplantısını, BTSO Altıparmak Temsilcilik Binası'nda gerçekleştirdi. AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mihrimah Kocabıyık, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve iş kadınları derneklerinin yanı sıra toplantıya Bursalı kadın girişimcilerin katılımı yoğun oldu.

AK Parti olarak güçlü kadın, güçlü toplum anlayışıyla ile reform niteliğinde çalışmalara imza attıklarını belirten Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "Öncelikle yasal mevzuatta değişiklikler yaptık. Anayasada pozitif ayrımcılık ilkesini getirdik. Kadın ve erkek yasalar önünde eşittir. Ancak kadınlar lehine düzenlemeler yapılması eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Yani kadınlar lehine düzenlemeler yapabiliyoruz. Yine medeni kanunda, iş kanununda, ceza kanununda bir çok düzenlemeler yaptık. Kadın ve çocuk istismarını önlemek için gerekli çalışmalara imza attık. Kadına şiddetle alakalı 81 ilimizde şiddet önleme merkezleri kurduk" dedi.

Her şeyi yasayla da yapmanın mümkün olmadığını belirten Gözgeç, "Önemli olan o zihniyeti o eğitimi hayata geçirmektir. Biz özellikle kadınların ekonomik anlamda var olabilmesi için eğitim seviyelerinin yükselmesi için çalışmalar başlattık. Eğitim seviyesi yükseldikçe kadının girişimci sayısı artıyor. TBMM'inde 2002'de kadın milletvekili sayımız yüzde 4'iken, şimdi ise yüzde 17'ye çıktı. Dünya ortalaması da yüzde 25'tir. AK Parti'nin geçen dönem 38 milletvekilimiz vardır. Bu dönem 54 kadın milletvekili var. Mecliste de toplam 104 kadın milletvekili var" şeklinde konuştu.

Kentte kadın girişimciliği arttırmanın daha kolay olduğunu ama kırsalda bunu arttırmak biraz zor olduğunu belirten Gözgeç, "Hükumetimizin bakanlıklarımız tarafından kırsaldaki kadın girişimciye bir çok desteği var. kadınlar hayatın sosyal, ekonomik ve siyasi alanında aktif olarak var oldukça, kültür olarak da daha iyi kalkınan ülkeler arasında yerimizi alacağız. Hükumetimiz bir istihdam seferberliği başlattı. özellikle ilk defa işe giren kadınların sigorta prim teşviklerinde bulundu. Bursa'da istihdam seferberliği ve teşvikinde en önemli taahhütlerde bulunan illerimizden bir tanesidir. Bursa gerçekten Türkiye'nin lokomotif gücüdür. Sanayisi, çalışan kadını, ihracatı ile ön planda yer almaktadır" dedi.

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart seçimlerinden güçlü çıkması 4,5 yıl seçim olmayacağı anlamına geldiğini belirten Gözgeç, "Ekonomik gelişimlerin sağlanabilmesi, yatırımların yapılabilmesi için yatırımcı da önünü görmek istiyor. Ayrıca cumhurbaşkanlığı sisteminde de 4,5 yıl içerisinde taşları yerine oturmuş olacak" diye konuştu.

Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi Saygın, kadınların iş hayatındaki ağırlığını artırma hedefiyle çalışmalara yoğun bir tempoda devam ettiklerini söyledi. 'Değişen Dünyada Kadın Sempozyumu'nun yanı sıra TOBB Van Kadın Girişimciler Kurulu' ile istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini belirten Saygın, ekonomik kalkınma hedeflerinin kadın girişimci sayısının artmasıyla ulaşılabileceğini dile getirdi. Kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 34 seviyesine kadar yükseldiğinin altını çizen Saygın, "Kadınlarımızın çalışma hayatındaki oranı hep birlikte yapacağımız kararlı çalışmalar ve azimle yüzde 41'e yükselmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Sevgi Saygın, girişimci olmak için hayal, fikir, cesaret ve yetenek gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kadınların girişimcilik özgüvenini artırmak için, bir işe sıfırdan başlamanın cinsiyetle alakalı bir konu olmadığını, yüksek sesle anlatmamız gerekiyor. BTSO Kadın Girişimciler Kurulu olarak iş kadınlarımızı Bursamızın ve ülkemizin kalkınma hamlesine destek olmaya davet ediyorum. BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay başta olmak üzere tüm Yönetim Kurulu Üyelerimize kadın girişimcilere verdiği destekten dolayı da teşekkür ediyorum."

BTSO Yönetim Kurulu üyesi Muhsin Koçaslan, Oda olarak kadın girişimcilere yönelik hayata geçirdikleri projelerle ekonomideki iş kadını potansiyelini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Ülke nüfusunun yüzde 50'ye yakınını kadınların oluşturduğunu ifade eden Koçaslan, "Ülkemizde yaklaşık 110 bin kadın girişimcimiz bulunuyor. Bu sayı toplam girişimcilerimiz arasında yüzde 9'luk bir paya karşılık geliyor. Bu oranı mutlak surette artırmalıyız. Odamızın makro projelerinin alt çalışma grubunu oluşturan konseyler kapsamında 'BTSO Kadın Girişimciler Konseyimizi' kurduk. Konseyimiz kapsamında faaliyetlerini sürdüren Bursa Kadın Girişimciler Kurulu'muz önemli çalışmalara imza atacağına inanıyorum. BTSO olarak kadınlarımızın ekonomik yaşama katılmasını teşvik eden politika ve uygulamaların yaygınlaştırılması noktasında desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Bursa Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri karşılıklı fikir alışverişinde de bulundu. Programda ayrıca Bursa Valiliği AB Projeler ve Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Arzu Erdi, BTSO'nun ortak olduğu ve Bursa Kadın Girişimciler Kurulu ile birlikte yürütülecek kadın işletme sahiplerine yönelik BOSS Projesi hakkında detayları paylaştı. BİGMEV tarafından Bosna Hersek Saraybosna'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa Lider Kadınlar Zirvesi'ne ilişkin detaylar paylaşıldı.

Kaynak: İHA