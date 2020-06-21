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Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira

Bursa'da çiftlikle özel beslenme, masaj ve müzikle yetiştirilen 'wagyu' cinsi sığırdan elde edilen 'kobe' etinin kilosu 7 bin liraya kadar alıcı buluyor.

21.06.2020 13:12 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:57

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kurduğu çiftlikte uzun yıllardır hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Emin Arslan, yeni ırk arayışına girdi. Uzun bir araştırma sürecine giren Arslan, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yetiştirilen 'wagyu' cinsi hayvan almaya karar verdi. ABD'den ithal ettiği 'wagyu' cinsi hayvanları çiftlikte yetiştirmeye başlayan Arslan, sayılarını da gün geçtikçe artırmaya başladı. 9 aylık gebelik dönemi olan hayvanların bakımları oldukça zor ve maliyetli. Özel beslenme ve masaj programlarıyla büyütülen, veterinerler eşliğinde sırt kısmına günlük masaj yapılarak yetiştirilen sığırdan elde edilen 'kobe' adını verdikleri etin kilogram fiyatı ise 7 bin liraya kadar çıkabiliyor.

"ARAP ÜLKELERİNE İHRAÇ ETMEYİ HEDEFLİYORUM"

Yetiştirdiği bu özel hayvanları Arap ülkelerine ihraç etmeyi hedeflediğini belirten Mehmet Emin Arslan, "Çiftliğimizde binin üzerinde hayvan var. Çiftliğimizdeki en özel cins de wagyu cinsi. Biz bu sığırları üretmeyi planlıyoruz. 'Kobe Wagyu' cinsi sığırları Amerika'dan getirdik. Bu önemli bir cins. Şu an çiftliğimizde bulunanların çoğu gebe. Bu cins evin bir bireyi gibi yanınıza geliyor, masaj yapılmasını istiyor. Çiftliğimizdeki 3 kişi bu hayvanlarla ilgileniyor. Bunların en büyük özelliği etlerinin güzel olması. Çünkü bu cinsin etinin içindeki yağ oranı fazla. Bu cinsin etinin kilo fiyatı restoranlarda bin dolara kadar çıkıyor. 3 kişi bir restorana gidip, doyana kadar yemek istese yaklaşık 3 bin dolar hesap öder. Dünyada bu eti üreten çok az ülke var. Avrupa ve Afrika'da bu cins sığırın üretimi yok denecek kadar az. Türkiye'de bu cinsi üreten bir tek ben varım. Şu an çiftliğimde 1 milyon dolarlık 'wagyu' cinsi sığır var. Bunları üretip, Arap ülkelerine ihraç etmeyi hedefliyorum" dedi.

Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira

"MASAJ VE MÜZİK ET KALİTESİNİ ARTIRIYOR"

Özel olarak ayarlanan masaj programlarıyla birlikte Mozart ve Beethoven'in eserlerini dinleterek etin kalitesini artırdıklarını söyleyen bir Japon restoranının Türkiye temsilcisi Mesut Turhan "Bakım, hayvanların et kalitesini artırır. Bu sığırların özel yemlerle beslenmesi, masaj yapılması, müzik dinletilmesi etin kalitesini artırıyor. İnsan nasıl masaj ve müzikle rahatlıyorsa, hayvanlar da rahatlar. Sığırın sırt bölgesindeki etler değerlidir ve bu yüzden buraya masaj yapıyoruz. Çünkü masaj yapınca etin değeri artıyor" diye konuştu.

Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira

Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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