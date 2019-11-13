Bursa'da üniversite sanayi iş birliğinin temelleri atılıyor

13.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:00

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yeni projelerin üretilmesi noktasında hazırlıklar yaptıklarını belirterek, "Bizden sonra göreve gelecek arkadaşımız, bizim görevi devraldığımız süreçten çok daha iyi bir noktaya ulaşmış olan bir üniversite devralacak. Bunu taahhüt ediyorum." dedi.

Kentteki bir kafede düzenlenen basın toplantısında, BUÜ öncülüğünde kurulan Üniversite-Sanayi İş Birliği Geliştirme Merkezi (ÜSİGEM) ve Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Platformu (KÜSİ) üyesi akademisyen ve iş adamlarının oluşturduğu "Gönüllü Çalışma Konseyi" yeni dönem plan ve projelerini kamuoyuyla paylaştı.

Rektör Prof. Dr. Kılavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, BUÜ'nün çok ciddi bir potansiyeli ile gücünün olduğunu söyledi.

Kentle bütünleşen bir üniversite olmayı arzu ettiklerini dile getiren Kılavuz, "Kentle iç içe olan bir üniversite oluşturmayı hedefliyoruz. Kentin problemleri ile dertlenen ve bu konuda çözümler üreten bilimsel bir adres olmayı arzu ediyoruz. Tüm enerjimizi öncelikle bu iki temel konu üzerine yoğunlaştırdık." dedi.

Kılavuz, YÖK tarafından başlatılan 100/2000 Doktora Projesi kapsamında burs verilen 4 bin öğrencinin 195'inin BUÜ'de bulunduğuna dikkati çekerek, "Şu an itibarıyla ulaştığımız oran tüm bursiyerlerin yüzde 5'ine denk geliyor. Bu da devletin ve YÖK'ün artık BUÜ'nün potansiyelini keşfettiğini göstermektedir. Bizler de bu rakamı gün geçtikçe artırmak istiyoruz. TÜBİTAK tarafından da aynı şekilde üniversitemizin ve akademisyenlerimizin kaliteleri tescillenmiştir." diye konuştu.

"Yürüttüğümüz projeleri artırmayı hedefliyoruz"

Üniversite sanayi iş birliği sürecini hızlandırmak adına ciddi çalışmalar ve projelere imza attıklarını söyleyen Kılavuz, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde kentin tüm kurumlarıyla yürüttüğümüz projeleri artırmayı hedefliyoruz. Yaptığımız tüm girişimler ve projeler üniversitenin toplumla barıştığının ve iç içe bir şekilde çalışmalar yürütmeye başladığının emaresidir. Elbette ki tüm bu girişimler bir süreç üzerinden yürümektedir. Artık üniversiteler toplumun içinde ve toplum için projeler üretmeye başladı. Bizim üniversitemizde de bu süreç işliyor. Yönetim olarak süreci hızlandırmayı hedefliyoruz. Bizden sonraki dönemde sürecin devamlılığı ve kurumsallaşması için altyapı çalışmalarını yürütüyoruz. Biz görev süremizin sonunda yaş haddinden emekli olacağız ancak bizden sonra gelecek yönetimler için üniversite sanayi iş birliğinin temellerinin atılması, altyapı çalışmalarının tamamlanması ve birlikte projelerin üretilmesi noktasında hazırlıklar yapıyoruz. Bizim görev süremiz 2023 yılında bitiyor. Bizden sonra göreve gelecek arkadaşımız, bizim görevi devraldığımız süreçten çok daha iyi bir noktaya ulaşmış olan bir üniversite devralacak. Bunu taahhüt ediyorum."

Konuşmaların ardından Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren, ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Cansev katılımcılara çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Toplantıya, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, ÜSİGEM Koordinatörü Prof. Dr. Sedat Ülkü, organize sanayi bölgelerinin yöneticileri, iş insanları, rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler ve proje koordinatörleri katıldı.

Kaynak: AA