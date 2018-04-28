Bursa'da "Ptt Araç Teslim Töreni"

Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, "Biz, son 10 yılda Türkiye'de 2,8 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Bunun sonucu olarak da bugün fabrikamızı Türkiye'nin en çok üretim yapan tesisi durumuna getirmiş olduk." dedi.

Eroldu, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ önünde gerçekleştirilen "PTT Araç Teslim Töreni"nde, Tofaş'ın 50 yıldır Türk ekonomisine ihracat, üretim ve istihdam konularında destek veren bir kuruluş olduğunu söyledi.

Tofaş'ın Türkiye ile beraber büyümeye devam ettiğini vurgulayan Eroldu, "Tofaş olarak, 2017'de 384 bin otomobil ürettik, buradaki fabrikamızda. Bu, aynı zamanda bir Türkiye rekoru oldu. Bugüne kadar bu rakama kimse ulaşmamıştı. Bunu ilk defa bu fabrikada çalışan Türk işçileri, mühendisleri gerçekleştirdi." diye konuştu.

Eroldu, yıllık 20 bin araç üretim kapasitesiyle bu işe başladıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün ayda 40 bin otomobil imal eden bir kapasitemiz var. Bu da aşağı yukarı günde bin 500 otomobil demek. Dolayısıyla yıllık 20 bin, aylık 2 binden, günlük bin 500'e varan uzun bir yolculuktan geçti Tofaş Otomobil Fabrikası. Bu sene üretim dışında 270 bin otomobil ihraç ettik. Toplam ihracatımız, 3,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ülke ekonomisine katkı olarak da dış ticaret fazlamız, tek başına Tofaş'ın 1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bunlar, Türkiye ekonomisi açısından son derece önemli rakamlar. Bu rakamları elde etmek, uzun dönemli, planlı, yüksek seviyedeki yatırımların bir sonucudur. Biz, son 10 yılda Türkiye'de 2,8 milyar yatırım gerçekleştirdik. Bunun sonucu olarak da bugün fabrikamızı Türkiye'nin en çok üretim yapan tesisi durumuna getirmiş olduk."

Eroldu, üretime ve Ar-Ge'ye yapılan yatırımların Tofaş'ı Türkiye'de farklı bir pazar pozisyonuna taşıdığını vurgulayarak, "Bu, son 10 yılda yaptığımız 2,8 milyar dolarlık harcamanın 1,5 milyar dolarını son 3 yılda yaptık. Bu harcamanın önemli ürünlerinden bir tanesi de Egea projesi oldu. Son 2 yıldır Egea, Türkiye'de 'en çok satan otomobil' unvanını kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

"PTT'de bir ivme ve hizmetleri artırma yönünde ciddi bir çaba var"

Tofaş olarak, birinci önceliğe karlılığı değil, müşteriye değer yaratmayı koyduklarını ifade ederek, "Ben sevinçle görüyorum ki PTT de aslında çok uzun yıllardan beri bu yönde çalışıyor. Son yıllarda PTT'de bir ivme ve hizmetleri artırma yönünde ciddi bir çaba var. Biz de Tofaş olarak, ürünlerimizle bu önemli hamilin bir parçası olmaktan son derece mutluyuz. Araçlarımızın PTT'nin yeni hizmet atağıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlara hizmet sunacak olması, bizleri ayrıca gururlandırıyor." şeklinde konuştu.