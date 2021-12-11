Bursa'da nefes kesen mücadeleye 'köpek' molası - Haberler
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Bursa'da nefes kesen mücadeleye 'köpek' molası

İhlas Haber Ajansı / Berktuğ Öncü - Haberler | Yerel

- Bursa'da nefes kesen mücadeleye 'köpek' molası Bursa'da amatör liginde mücadele eden Yenişehir Söylemiş Başak Spor ve Bursa Balkanspor mücadelesinde sahaya giren bir köpek, ikinci yarının 10 dakika geç başlamasına sebep olurken ortaya renkli görüntüler çıktı.

- Bursa'da nefes kesen mücadeleye 'köpek' molası

BURSA - Bursa'da amatör liginde mücadele eden Yenişehir Söylemiş Başak Spor ve Bursa Balkanspor mücadelesinde sahaya giren bir köpek, ikinci yarının 10 dakika geç başlamasına sebep olurken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde amatör ligde mücadele eden Söylemiş Başak Spor ve Bursa Balkanspor müsabakasının ikinci yarısının başlayacağı esnada sahaya giren bir köpek, ikinci yarının 10 dakika geç başlamasına sebep oldu. Orta sahanın üzerine yatan ve oyuncu tavırlar sergileyen köpek, futbolcuların ve hakemin uğraşlarına rağmen sahadan ayrılmadı. Bir süre futbolcular ile oynayan köpek daha sonra koşarak sahadan çıktı. Karşılaşmanın ikinci yarısı 10 dakika rötarlı başlarken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Bursa'da nefes kesen mücadeleye 'köpek' molası

Bursa'da nefes kesen mücadeleye 'köpek' molası

Bursa'da nefes kesen mücadeleye 'köpek' molası

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İhlas Haber Ajansı / Berktuğ Öncü - Son Dakika Haberleri

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