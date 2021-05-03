BURSA'DA KISITLAMAYI İHLAL EDEN 11 KİŞİYE TOPLAM 34 BİN 650 TL CEZA

BURSA'da, kısıtlama saatlerinde bir fırının kafeteryasında çay içen 7 kişi ile metruk bir binada toplanan 4 kişiye toplam 34 bin 650 TL cezai işlem uygulandı.

BURSA'da, kısıtlama saatlerinde bir fırının kafeteryasında çay içen 7 kişi ile metruk bir binada toplanan 4 kişiye toplam 34 bin 650 TL cezai işlem uygulandı.

Yurt genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında denetimlerini sürdüren İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısıtlamayı ihlal eden vatandaşları megafonla uyardı. İnegöl Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir'in de katıldığı denetimlerde, bir fırının kafeterya bölümünde çay içen 7 kişi ve metruk binaya girerek toplanan 4 kişiye sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle toplam 34 bin 650 TL cezai işlem uygulandı. Kısıtlamayı ihlal eden 11 kişi GBT sorgusunun ardından evlerine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı