Bursa'da kar yağıyor mu? Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul ve Ankara'da kar yağmasının ardından Bursa'nın bazı bölgelerinde yer yer kar yağışlarının olduğu gözlendi. Bursalılar. Bursa'da kar yağıyor mu? Bugün hava nasıl olacak? sorularını merak ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Bursa için yaptığı uyarılarının ardından Bursa'da bugün kar yağışları başladı. Lapa lapa kar Bursa'ya Bursalılar beyaz bir görüntüyle uyandı. Sabahın erken saatlerinde kar ile gözlerini açan Buralılar, Bursa'da kar yağıyor mu? Bugün hava nasıl olacak? soruları ise akıllarında.

BURSA'DA KAR YAĞIYOR MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul, Ankara ve Bursa'nın bazı bölgelerinde kar yağışları devam etmektedir. Bazı ilçelerinde -0,8 dereceyi gören Bursa'da ise karın lapa lapa yağan muhteşem görüntüsü, Bursalıları etkiledi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün karın etkisi altında olan Bursa'da yer yer çok bulutlu, parçalı bulutlu ve karlı olacağı tahmin ediliyor. Bursa'da -8 derecelerin görüneceği 18 Ocak Pazartesi gününe kadar karın devam edeceği tahmin ediliyor.