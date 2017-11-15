Bursa'da İndirimli Ulaşım 25 Kasım'dan İtibaren Başlıyor

Bursa'da indirimli ulaşım 25 Kasım'dan itibaren başlıyor



BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşların toplu ulaşım ücretlerinde indirime gidilmesi yönündeki beklentilerine karşılık raylı sistemlerde tenzilatlı tarifenin 25 Kasım'dan itibaren uygulamaya geçeceğini müjdeledi. Burulaş'ın yeni Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar'ın da hazır bulunduğu yönetim kurulu toplantısında konuşan Başkan Aktaş, vatandaşların kaliteli ve uygun fiyatlarla ulaşımı için Burulaş'ın önemli adımlar atacağını söyledi.

Burulaş'ın yeni yönetim kurulu üyeleriyle ilk toplantısını yapan Başkan Aktaş, başta toplu ulaşım olmak üzere Burulaş'ın hizmet verdiği 8 ayrı alanla alakalı bütün konuları masaya yatırdıklarını vurguladı. Toplu ulaşımda raylı sistemlerle alakalı metro ve tramvay fiyatlarında indirime gideceklerini daha önceden kamuoyuna duyurduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "İnşallah 24 Kasım'da yapılacak Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında karar alıp, tenzilatlı tarifeyi 25 Kasım günü uygulamaya başlayacağız. Şu an itibariyle bir oran veremiyorum, ama öğrencilerde biraz daha opsiyonel olmak istiyoruz. Öğrenci kardeşlerimizin imkanlarını ve ailelerinin durumlarını düşünerek, bu oranın biraz daha fazla olmasını arzu ediyoruz. İnşallah UKOME'nin alacağı son kararla beraber 25 Kasım'dan itibaren yeni fiyatlarla raylı sistemlerde taşımayı gerçekleştireceğiz" dedi.

Havacılıkta ciddi zarar var

Burulaş'ın bütün hizmet alanlarını büyük bir titizlikle incelediklerini kaydeden Başkan Aktaş, Burulaş Havacılık'ta yolcu sayılarının ciddi oranlarda düştüğünü ve ciddi zararlar oluştuğunu belirtti. Başkan Aktaş, "Zaten Büyükşehir Belediyesi ve Burulaş olarak taşıma iznimizin de olmaması hasebiyle bu konu tekrar irdelenecek ve kamuoyuna bununla alakalı en kısa zamanda açıklama yapacağız. Bir de Burulaş Travel olarak seyahat hizmetleriyle alakalı bir birimimiz var. Fakat faaliyetimiz yok denecek kadar düşük. Bununla alakalı konunun sonlandırılması noktasında kararlar aldık" diye konuştu.

Heyecanla işimize koyulacağız

"Yeni genel müdürümüzle ve ekimizle beraber heyecanla işimize koyulacağız" diyen Başkan Aktaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Maksadımız ulaşımla alakalı sıkıntıları ortadan kaldırmak. Ben bu noktada yeni görev alan Genel Müdürümüz Mehmet Kürşat Çapar'a ve yeni genel müdür yardımcımız, çok değerli arkadaşımız Rasim Bacacı'ya da kolaylıklar ve başarılar diliyorum. İnşallah Burulaş yaptığı hizmetlerle, atılımlarla insanımızın sağlıklı, kaliteli, uygun fiyatlarla ulaşımı noktasında önemli adımlar atacak. Çok yönlü bir yapı var. Otobüsler, halk otobüsleri ve farklı farklı türde araçlarımız var. İlçelerimizden ulaşanlar var. Bunları bir plan dahilinde bir bir neticelendirmeye çalışacağız."

Yeni ekip iş başında

Bu arada İstanbul'dan gelen Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar da ilk yönetim kurulu toplantısı ile fiilen görevine başlamış oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunu olan Çapar, yüksek lisansını da Marmara Üniversitesi'nde yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Akbil Ar-Ge Müdürlüğü ve BELBİM'de yöneticilik yapan Çapar, aynı zamanda İstanbul Kart'ın da fikir sahibi. Çeşitli özel şirketlerde genel müdürlük görevlerinde de bulunan Çapar, evli ve 3 çocuk babası.

Yine Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Rasim Bacacı da İTÜ Makine Mühendisliği mezunu. Bahçeşehir Üniversitesi'nde ulaştırma yüksek lisansı yapan Bacacı, İstanbul Ulaşım AŞ'nin 14 yıl boyunca yönetim kadrosunda yer aldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Bacacı, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'deki yöneticilik görevinin ardından, Burulaş Genel Müdür Yardımcılığı görevine başladı.

Burulaş'ın yeni yönetim kurulu da Başkan Alinur Aktaş, Adnan Kamil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İsmail Yılmaz, Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar ve Genel Müdür Yardımcısı Rasim Bacacı'dan oluştu.