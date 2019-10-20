Bursa'da evden ziynet eşyası hırsızlığı

20.10.2019 11:40

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir evden 25 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Şükraniye Mahallesi'nde, evindeki ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark eden Y.E, polise ihbarda bulundu.

Evde yapılan incelemede, evin kilitlenmeyip sadece çekilerek kapatılan giriş kapısının kart film sıkıştırma yöntemiyle açıldığı ve 25 bin liralık ziynet eşyası çalındığı anlaşıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince olay yeri ve yakınındaki yaklaşık 21 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelilerin iki kişi olduğu belirlendi.

Aynı suçtan emniyette kaydı olduğu tespit edilen G.A, gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: AA