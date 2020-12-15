Bursa'da eğlenceli motosiklet yolculuğu sürünerek son buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'da eğlenceli motosiklet yolculuğu sürünerek son buldu

15.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:07
Bursa'da eğlenceli motosiklet yolculuğu sürünerek son buldu

Bursa'da müzik eşliğinde trafikte seyir eden motosiklet sürücüsü yağışta kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosikletten düşerek metrelerce sürüklendi.

Bursa'da müzik eşliğinde trafikte seyir eden motosiklet sürücüsü yağışta kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosikletten düşerek metrelerce sürüklendi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müzik eşliğinde motosikletiyle yolculuk yapan motosiklet sürücüsü, kayganlaşan yolda motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Motosikletten düşen sürücüsü ve motosiklet metrelerce sürüklendikten sonra durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kalkan sürücü, motosikletine binerek yeniden yoluna devam etti. O anlar kask kamerasına anbean yansıdı. - BURSA

Bursa'da eğlenceli motosiklet yolculuğu sürünerek son buldu
Bursa'da eğlenceli motosiklet yolculuğu sürünerek son buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Çocuklarının hayatını hiçe saydı...5 kişinin tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada
Çocuklarının hayatını hiçe saydı...5 kişinin tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada
Kısıtlamada en pahalı Eskişehir-Bursa yolculuğu
Kısıtlamada en pahalı Eskişehir-Bursa yolculuğu
Bursa'da tramvay arkasında tehlikeli yolculuk
Bursa'da tramvay arkasında tehlikeli yolculuk
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay Bülent Turan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Serdar Ortaç Defne Samyeli Ayşegül Yıldız Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Pierre Webo Burak Yılmaz Sergen Yalçın Halis Özkahya
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da eğlenceli motosiklet yolculuğu sürünerek son buldu | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 12:09:30. #1.15#
title