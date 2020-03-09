Bursa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
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Bursa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

09.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:24
Bursa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programa çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapan kadınlar katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kadınların toplumda saygın bir konumda olduğunu söyledi.

Aktaş eğitim, ekonomi, siyaset dünyasında kadınların geçmişe göre daha güçlü bir pozisyonda olduğunu belirterek, "Tarihte devlet başkanlığı yapan kadınlar ilk defa Türklerden çıkmıştır. Seçme ve seçilme hakkını, tüm ülkelerden önce kadınlarımıza biz verdik. Kadınlarımız fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşertmektedir. İstiklal ve istikbal mücadelemizde daima ön safta oldular." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise hükümetin kadınlara pozitif ayrımcılık yönünde gerçekleştirdiği yasa ve düzenlemeler hakkında bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından kentte görev yapan ve mesleklerinde öne çıkan kadınlara başarı plaketi verildi.

Kaynak: AA

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Manşet

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