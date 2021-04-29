Bursa'da 17 günlük kısıtlama öncesi kaynak suyuna akın var
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Bursa'da 17 günlük kısıtlama öncesi kaynak suyuna akın var

Bursa'da 17 günlük kısıtlama öncesi kaynak suyuna akın var
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan bayramı öncesi Bursa'da binlerce kişi, Uludağ'dan gelen kaynak suyundan alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan bayramı öncesi Bursa'da binlerce kişi, Uludağ'dan gelen kaynak suyundan alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

700 yıllık tarihi Osmanlı Köyü Hamamlıkızık'taki su fabrikasından bidon bidon kaynak suyu doldurmak isteyenler saatlerce beklemek zorunda kaldı. Jandarma ekipleri Hamamlıkızık'taki fabrikadan başlayıp kilometrelerce uzayan kuyrukta trafik tedbiri aldı.

Bursalılar Uludağ'ın kaynak sularını Hamamlıkızık'taki fabrikanın bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden istedikleri kadar doldurabiliyor. İçinde mesire alanı da bulunan fabrikada kaynağından 19 litrelik her bidon 2,5 lira karşılığında dolduruluyor. Yanlarında çok sayıda galon ve bidon getirip araçlarıyla Hamamlıkızık'a akın eden Bursalılar, Cumalıkızık ve Değirmenönü kadar uzayan kuyruk oluşturdular.

Kaliteli içme suyundan alabilmek için neredeyse araçlarıyla 2 saat kuyrukta bekleyen Bursalılar, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde bütün bidonları doldurmak istediklerini ifade ettiler. Sırası gelip de fabrikaya ulaşanlar bidon sayısına göre 8-10 dakika gibi kısa sürede işini görüp ücretini ödedikten sonra su fabrikasından ayrılıyor.

Jandarma trafik ekipleri de tedbir alarak herhangi bir kargaşa yaşanmasını önledi. Ayrıca vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeleri istendi. - BURSA

Bursa'da 17 günlük kısıtlama öncesi kaynak suyuna akın var
Bursa'da 17 günlük kısıtlama öncesi kaynak suyuna akın var
Bursa'da 17 günlük kısıtlama öncesi kaynak suyuna akın var
Bursa'da 17 günlük kısıtlama öncesi kaynak suyuna akın var
Bursa'da 17 günlük kısıtlama öncesi kaynak suyuna akın var
Bursa'da 17 günlük kısıtlama öncesi kaynak suyuna akın var
Bursa'da 17 günlük kısıtlama öncesi kaynak suyuna akın var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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