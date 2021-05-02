Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı
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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı
Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL - Haberler | Spor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ni (TKBL) şampiyon tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, kupasına kavuştu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ni (TKBL) şampiyon tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, kupasına kavuştu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlamayı bitime 3 maç kala garantileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, sezonun son mücadelesinde İstanbul Üniversitesi ile karşılaştı. İki takım arasında yapılan görüşmeler neticesinde Bursa'da oynanması kararlaştıran Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'ndaki mücadeleden, Bursa temsilcisi 112-53'lük galibiyetle ayrıldı. Ligde oynadığı 28 maçta 27 galibiyet alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, önemli bir başarıya da imza attı. Gelecek sezon Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek 'Bursa'nın İncileri', şampiyonluk kupasını Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda kaldırdı.

Maçın ardından düzenlenen kupa töreninde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Beşok'tan aldı. Madalya töreninde Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Şahin de yer alarak, oyuncularına madalyalarını takdim etti. Bursa BŞB'li kadın basketbolcular törende büyük bir coşku yaşadı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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