Bursa btso, çorlu ve erzincan tso ile işbirliği protokolüne imza attı

28.08.2019 15:46

BTSO, Çorlu ve Erzincan TSO ile işbirliği protokolüne imza attı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Erzincan kent protokolü ve Çorlu iş dünyası temsilcilerini ağırladı. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası ile kardeşlik protokolü imzalayan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Marmara Havzası'ndaki stratejik işbirliklerinin bir yenisini de Çorlu TSO ile gerçekleştirdi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur tarafından ağırlanan heyette, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu, Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan ve Meclis Başkanı Erdim Noyan yer aldı. Ziyarette, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da hazır bulundu. BTSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen program kapsamında ilk olarak Erzincan'daki yatırım imkanları ve işbirliği fırsatları anlatıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı konuşmasında, ülkelerin gelişmişlik seviyesinin dengeli olmasının; kentleşme problemlerinin önüne geçtiğini söyledi. Erzincan'ın yatırım almaya hazır güzide bir şehir olduğunu ifade eden Vali Canbolat, Bu ziyaret Bursa ve Erzincan arasında yeni işbirliklerinin olmasını sağlayacaktırö dedi

ERZİNCAN OSB YATIRIMCILARINI BEKLİYOR

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan'ın uygun teşvik uygulamalarına rağmen yeterli derecede yatırım alamadığını belirterek, Kentimiz 6. bölge teşviklerinin uygulandığı bir şehir. Erzincan aynı zamanda yatay bir şehirleşmenin olduğu; Türkiye'nin depreme en hazırlıklı şehridir. OSB'miz karma bir OSB'dir. Her sektörde yatırım yapılabilecek kapasiteye sahibiz. Bizler iş dünyası temsilcilerimizin yatırım için Erzincan'ı her zaman gündemlerinde tutmalarını istiyoruzö dedi. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise BTSO'ya ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

TÜRKİYE'YE MODEL PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZö

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da, Bursa olarak örnek projelere imza atarken stratejik işbirlikleriyle de Türkiye'nin kalkınma hamlesi için model olmaya devam ettiklerini söyledi. Ortak aklın hakim olduğu Bursa'yı BTSO'nun liderliğinde başta nitelikli istihdam, katma değerli üretim ve ihracat odaklı projelerle güçlü bir geleceğe taşıdıklarını kaydeden Başkan Burkay, BTSO olarak son 6 yıldır Türkiye'ye rol model olan birçok projeyi hayata geçirdik. TEKNOSAB, KOBİ OSB, BUTEKOM, Model Fabrika ve GUHEM gibi projelerimiz sadece Bursa'mızın ve bölgemizin değil, Türkiye'mizin de yeni sanayi devrimine geçişinde sembol projeler arasında bulunuyorö dedi.

MARMARA HAVZASI'NDA GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ SÜRÜYOR

Şehirlerin ve bölgelerin yön verdiği yeni ekosistemde Türkiye'nin büyüme hedeflerine en yüksek katkıyı sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Burkay, Anadolu'daki kadim şehrimiz Erzincan'ın kalkınmasında Bursa'nın bilgi ve birikimiyle birlikte yatırım gücünü bölgesel kalkınma anlayışıyla hayata geçirmek için bir aradayız. BTSO olarak bölgemizdeki stratejik işbirliği protokollerimize bir yenisini daha ekledik. Çorlu, ülkemizde sanayinin en hızlı geliştiği bölgelerin başında yer almaktadır. Stratejik işbirliğiyle Marmara Havzası'nın ülke hedeflerimizdeki liderlik rolü daha da gelişecektirö şeklinde konuştu.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ise, tüm ekonomik göstergelerde ülke ortalamasının üzerine çıkmayı başaran Bursa'nın Türkiye'yi hedeflerine taşıyacak vizyon projelerin de adresi haline geldiğini belirterek, Farklı sektörlerdeki üretim tecrübesi ve birikimleri ile ülke ekonomisi içerisinde özel bir konuma sahip olan Bursa, bilgi ve tecrübelerini diğer kentlerle de paylaşarak sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal kalkınmaya güç katmayı sürdürecektirö diye konuştu.

ÇORLU İLE STRATEJİK, ERZİNCAN İLE KARDEŞLİK PROTOKOLÜ

Konuşmaların ardından ilk olarak BTSO ve Erzincan TSO arasında kardeşlik protokolü gerçekleştirildi. Protokolü, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve Erzincan TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu imzaladı. Marmara Havzası'ndaki en önemli üretim merkezlerinden olan Çorlu ve Bursa da stratejik işbirliğini kağıda döktü. Protokolü, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur ile Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan ve Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan imzaladı.

AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BTSO Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odası olarak kentimizin tüm dinamikleriyle oluşturduğumuz örnek birliktelikle ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Kentlerden başlayan kalkınma hamlesiyle ülkemizi hedeflerine omuz omuza taşıyacağız dedi.

Kaynak: DHA