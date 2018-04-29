Bakan Arslan'dan Müjde: PTT'ye 5 Bin Personel Alınacak

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bursa'da müjde vererek, "İnşallah bu sene, hemen önümüzdeki ay 5 bin kişinin daha PTT ailesine katılması adına istihdam sürecini başlatacağız" dedi.

2 BİN 539 YENİ ARAÇ FİLOYA KATILDI

Posta, kargo, bankacılık, lojistik ve elektronik ticaret alanlarında Türkiye'nin öncü kuruluşu olan PTT A.Ş., ülkenin dört bir yanına yayılan hizmetlerinde kullanmak üzere bin 507'si Fiat Doblò ve Fiorino olmak üzere otomotiv sektörünün diğer markalarıyla birlikte toplam 2 bin 539 adet aracı filosuna kattı.

"LOJİSTİKTE DÜNYA 7.'Sİ OLDUK"

PTT'nin bundan 15 sene önce sadece 7 kurumla iş yaparken bugün ise bu rakamın 428 kuruma ulaştığını kaydeden Bakan Arslan, 2015 yılında dünya lojistiğinde Türkiye'nin hiç yeri yokken, hiç esamesi okunmazken son 2.5 yıllık çalışmada şu an dünyanın 7'ncisi haline geldik. Şu anki hedefimiz dünyanın 3'üncüsü olamasak bile önümüzdeki yıl dünyanın kesinlikle 3'üncüsü olabilmek ifadelerini kullandı.

"5 BİN KİŞİ DAHA İSTİHDAM EDİLECEK"

Bakan Arslan, ayrıca istihdam müjdesi de vererek, İnşallah bu sene, hemen önümüzdeki ay 5 bin kişinin daha PTT ailesine katılması adına istihdam sürecini başlatacağız dedi.