Büro Memur-Sen'den AK Parti'ye 3600 ek gösterge ziyareti

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan 3600 Ek Gösterge çalışmaları çerçevesinde AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu'nu ziyaret etti.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Genel Merkez Yönetim Kurulu

üyeleri Ahmet Kızıl, Halil Küçükdevlet ve Kaan Çetinbaş ile birlikte 2021 yılında yapılan 6. Toplu Sözleşme'de kazanıma dönüşen ve hayata geçirilmesi için komisyon kurulan 3600 Ek Gösterge çalışmaları çerçevesinde AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Yazgan, "6. Dönem Toplu Sözleşme'de imza altına alınan 3600 Ek Gösterge ve ek göstergelere ilişkin düzenleme yapılmasına dair ilk toplantımızı gerçekleştirdik. 3600 Ek Gösterge konusunu vaat olmaktan çıkarıp, yapılacak olan düzenlemeler sonrasında kazanıma dönüştüreceğiz. Bu maksatla istişarelerde bulunup, TBMM'de destek için Julide Sarıeroğlu'nu ziyaret ettik" dedi.

"3600 Ek Göstergenin kapsamı yeni mağduriyetlere yol açmamalı" Adil ve sonuç odaklı bir çalışma yapılması gerektiğine dikkat çeken Yazgan, "3600 ek göstergenin adil sonuç üretecek şekilde ve kamu görevlilerinin tamamını kapsayacak biçimde sonuçlanmasını önemsiyoruz. Bu noktada 3600 ek göstergenin kapsamı yeni mağduriyetlere yol açmamalıdır. 8 bakanlık ve 44 kurumdan oluşan Büro, Sigortacılık ve Bankacılık Hizmet Kolu

tüm bileşenleri ile bu kapsamdan faydalanmalı, kamu görevlileri bu düzenlemeden eksiksiz yararlanmalıdır" şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıeroğlu ise Büro Memur-Sen'in çalışma hayatında önemli bir paydaş olduğunu ifade ederek kamu görevlilerinin faydasına olacak her türlü talebi destekleyeceklerini söyledi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi