Burkay: "Bursa Son 4 Yılda 920 Yeni İhracatçı Kazandı"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Birlik Vakfı'nın konuğu oldu. Başkan İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının ihracatçı kimliğini güçlendiren ve yurt dışı pazarlarına açılmasını sağlayan projelere imza attıklarını belirterek, "Makro projelerimizin de katkısıyla şehrimiz 4 yılda 920 yeni ihracatçı kazandı" dedi.

Bursa'nın ticaret ve sanayi hayatının dönüşümüne yönelik son 5 yılda 40'a yakın makro projeye imza attıklarını dile getiren Başkan Burkay, üretim şehri olan Bursa'nın dış ticaret hacmini artırmaya dönük çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Küresel Fuar Acentesi Projesi ile 150'ye yakın yurt dışı programından 5 bin 500'den fazla iş insanının faydalandığını kaydeden Burkay, iş dünyası temsilcilerinin BTSO'nun projeleriyle 40'a yakın ülkeye gittiğini söyledi.

BTSO olarak sektörlerin daha sistematik ve ortak akılla güçbirliği yaparak şehir ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını istediklerini kaydeden İbrahim Burkay, "Birçok sektörde firmalarımızın analizini yaparak, kümelenme gruplarında bir araya getirdik. Yurt dışı progamlarıyla da iş dünyası temsilcilerimiz ABD'den Japonya'ya Almanya'dan Brezilya'ya kadar birçok farklı pazara açılma fırsatı yakalarken, çok sayıda üyemiz de organizasyonlarımızla ilk defa pasaport aldı. Gerek Küresel Fuar Acentesi gerek Ur-Ge Projeleri gerekse de ilkini new York'ta faaliyete geçirdiğimiz Türk Ticaret Merkezlerinin çalışmaları ihracatçı sayısına da olumlu yansıdı. Odamızın da projeleriyle son 4 yılda Bursa, 920 yeni ihracatçı kazandı" diye konuştu.

Bursa'nın en yüksek dış ticaret fazlası veren ender şehirlerden birisi olduğunu kaydeden Burkay, "Bu başarı önemli. Ülkemizin en büyük gündemlerinden olan dış ticaret açığını finanse edebilme konusuna Bursa pozitif yönde katkı sağlıyor. Bu başarı kolay sağlanmadı. BTSO olarak ilgili bütün bakanlıklarımızla uyum içinde çalışıyoruz. Bu hedefler doğrultusunda kentimize BUTEKOM'dan MESYEB'e; Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi GUHEM'den Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi UYEM'e birçok projeyi hayata geçirdik. Ülkenin ve şehrin hedefleri doğrultusunda bir hikayeniz varsa o zaman başarı ardından geliyor. Bizler de Bursa iş dünyası olarak ülkemizin hedeflerine ulaştıracak projeler geliştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Toplantıda Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan ve İsmet Su da yer aldı. Milletvekili Birkan, BTSO Başkanı İbrahim Burkay'a sunumundan dolayı teşekkür ederek, "BTSO'nun Bursa ekonomisi için başarılı projelere imza attığını biliyor ve yakından takip ediyoruz. Odamız şehrimizin en önemli lokomotif kurumlarından birisidir. Başkan İbrahim Burkay ve ekibine de şehrimize kazandırdığı önemli projelerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Bayraktar, BTSO'nun hayata geçirdiği projelerle iş dünyasına yeni ufuklar kazandırdığını dile getirdi. - BURSA