Burhaniye'de organik denetimi
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Burhaniye'de organik denetimi

23.09.2020 10:58 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:01
Burhaniye'de organik denetimi

Burhaniye ilçesinde, kırsal Kırtık mahallesinde 12 yıl önce kurulan Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizm Geliştirme Derneği'ne üye çiftçiler büyük bir başarıya imza attı.

Burhaniye ilçesinde, kırsal Kırtık mahallesinde 12 yıl önce kurulan Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizm Geliştirme Derneği'ne üye çiftçiler büyük bir başarıya imza attı. Çiftçiler, Belediyenin kendilerine tahsis ettiği alanda ürünlerini satarken, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü mühendisleri tarafından denetlendi.

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Kırtık Mahallesinde, Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizm Geliştirme Derneği çatısı altında bir araya gelen 43 çiftçinin ürettiği organik ürünler ilgi gördü. İlçe pazarında kendilerine ayrılan alanda satış yapan vatandaşlar, Ankara ve İstanbul gibi büyük illere de ürün gönderiyor. Burhaniye Tarım ve Orman ile Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Dursun Yanlıç, Yener Erden ve Kezban Köse, organik pazarda denetim yaptı. Denetimlerin belli aralıklarla tekrarlandığını anlatan Ziraat Mühendisi Dursun Yanlıç, organik sertifikalarının tam olduğunu söyledi. Yanlıç, kurallara uyan çiftçileri kutladı. Ürün çeşidini artırmak istediklerini anlatan Dernek Başkanı Fikret Kara da, kendilerine destek olanlara teşekkür etti. Denetimlerin devam edeceği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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