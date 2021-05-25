Burhaniye'de Bahadınlı yoluna Büyükşehir eli değdi
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Burhaniye'de Bahadınlı yoluna Büyükşehir eli değdi

Burhaniye'de Bahadınlı yoluna Büyükşehir eli değdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl su borularının onarımı sırasında bozulan Bahadınlı yolunda asfalt tamirine başladı.

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl su borularının onarımı sırasında bozulan Bahadınlı yolunda asfalt tamirine başladı. Yolda tamir çalışmasının başlatılması, yoldan yararlanan 5 kırsal mahalledeki vatandaşları sevindirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su borularının değiştirilmesi sırasında bozulan Bahadanlı yolunda onarım çalışması başlattı. Bozulan asfalt tamir edilirken, çalışmaların başlaması yoldan yararlanan Bahadınlı,Yaylacık, Çamtepe, Korucaoluk ve Karadere mahallelerindeki vatandaşları sevindirdi. AK Parti İlçe Başkanlığı Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Raif Çokçetin ve İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Turhan Güler'de yolda inceleme yaptı. Yolun su hatlarının yenilenmesi sırasında bozulduğunu anlatan Raif Çokçetin, "Büyükşehir ekipleri yolun onarımına aşladı. En kısa zamanda bitirilecek. Yolun onarımına başlanması yoldan yararlanan vatandaşları sevindirdi" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de Bahadınlı yoluna Büyükşehir eli değdi
Burhaniye'de Bahadınlı yoluna Büyükşehir eli değdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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