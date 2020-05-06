BURDUR Karantina yurdunda Hıdırellez coşkuyla kutlandı

Karantina yurdunda Hıdırellez coşkuyla kutlandıBurdur'da karantina yurdunda Hıdırellez kutlandı.

Karantina yurdunda Hıdırellez coşkuyla kutlandı

Burdur'da karantina yurdunda Hıdırellez kutlandı. Özel kıyafetli yurt çalışanları yakılan Hıdırellez ateşinin etrafında oyun oynayıp, üzerinden atlarken, karantinada kalan vatandaşlar da alkışla eşlik etti.

Anadolu'da 'baharın habercisi' olarak kabul edilen Hıdırellez, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yerleşkesi'nde bulunan Fereli Sinan Efendi Yurdu personeli tarafından kutlandı. Suudi Arabistan'dan gelen Türk vatandaşlarının karantina altında bulunduğu yurdun bahçesinde çalışanlar tarafından Hıdırellez eğlenceleri düzenlendi. Kutlamalar kapsamında bahçede Hıdırellez ateşi yakıldı. Özel kıyafetli, maske ve eldivenli çalışanlar yakılan ateşin etrafında oyun oynadı. Çalışanların eğlencesine karantina altındaki vatandaşlar da pencerelerden ortak oldu. Bazı çalışanlar yakılan ateşin üzerinden atladı.

Kaynak: DHA