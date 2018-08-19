Burdur İnsuyu'nda Fasulye Hasadı Devam Ediyor

Türkiye'nin fasulye ihtiyacının dönemsel olarak yüzde 20'sinin karşılandığı belirtilen Burdur'un İnsuyu Ovası'ında fasulye hasadı devam ediyor.

Günlük 150 tona yakın üretim yapılan İnsuyu havzasında yetiştirilen taze fasulye, Türkiye'nin yüzde 20'lik ihtiyacını karşılıyor. İnsuyu havzasında Fasulye Üretici Adem Soylu'nun tarlasındaki ürünleri yerinde inceleyen Burdur Valisi Hasan Şıldak ve Tarım il Müdürü Oktay Darcan ile beraber üretilen fasulyeyi yerinde inceledi. Hasat yapan çiftçilerin çalışmasına katılan Vali Şıldak, fasulye tarlasına girerek "Tarlaya geliyorsan çalışacaksın" diyerek fasulye topladı.

Üretim çizgisini daha genişletilmesini gerektiğini açıklayan Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Burada 3-4 köylünün hepsinin kümeleşme olarak adlandırılan bir bölge de Fasulye yetiştirilmesi bu yerde ciddi bir potansiyeli doğuruyor. Tarım il müdürlüğünün yakından takip ettiği üreticilerimizin ürünlerini yakından görme imkanını bulduk. Verim olarak en çok fasulye yetişiyor İnsuyu havzasında mevsimsel olarak Türkiye'nin yüzde 20 lik bir oranı burada yetiştiriyor. Hasadın tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tarım İl Müdürü Oktay Darcan da "İnsuyu havzasında günlük 150 tona yakın üretim yapılırken, bir mevsimde 24 bin ton fasulye üretimi gerçekleştirildi" diye konuştu.

Üretici Adem Soylu ise, "Topladığımız fasulyeleri 2 ile 2.5 liradan sattıklarını tüketiciye nereden baksan tezgahlarda 5 ile 7 lira arasında satıldı" ifadelerini kullandı. - BURDUR