Burdur'dan Özbekistan'a lavanta fidesi ihraç edildi
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Burdur'dan Özbekistan'a lavanta fidesi ihraç edildi

12.11.2020 14:36 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:41
Burdur'dan Özbekistan'a lavanta fidesi ihraç edildi

BURDUR'daki Lisinia Proje Alanı'nda üretilen 600 bin lavanta fidesi, Özbekistan'a ihraç edildi.

BURDUR'daki Lisinia Proje Alanı'nda üretilen 600 bin lavanta fidesi, Özbekistan'a ihraç edildi.

Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Proje Alanı'nda üretilen lavanta fideleri Özbekistan'a ihraç edildi. Lisinia Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca, ihracatçı bir firma aracılığı ile Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e 600 bin lavanta fidesi ihraç ettiklerini söyledi. Sarıca, "Alanımızda ürettiğimiz lavanta fidelerinin bir kısmını kendimize ait alanlarda dikiyoruz. Bir kısmının da satışını gerçekleştiriyoruz. Bizim için önemli olan yurt dışına satışlardı. Özbekistan'da büyükçe bir lavanta bahçesi kurulma çalışmaları var. Önümüzdeki yıllarda orada da ciddi anlamda üretimler gerçekleştirilecek" dedi.

Yaptıkları satışlarla ülkeye döviz girdisi sağladıklarına dikkati çeken Sarıca, "Fransa ve İtalya'dan da fide talepleri var. Bizim için en önemlisi lavantanın beşiği olan Fransa'ya fide satabilmek. Biz istiyoruz ki Türkiye'de lavanta yetiştiriciliğinin yanı sıra lavanta fidesi yetiştiriciliği de ciddi anlamda yapılsın ve ciddi anlamda yurt dışı satışları ile ülkemize ciddi anlamda döviz girdisi sağlansın. Ülkemizin koronavirüs şartlarında buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Sarıca, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e ilk etapta 300 dekarlık alanda kurulacak lavanta bahçesinin Lisinia'nın danışmanlığında 2 yıl içerisinde 2 bin dekara ulaşacağını belirtti.


Burdur'dan Özbekistan'a lavanta fidesi ihraç edildi
Burdur'dan Özbekistan'a lavanta fidesi ihraç edildi
Burdur'dan Özbekistan'a lavanta fidesi ihraç edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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