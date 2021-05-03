Burdur'da kaybolan otizmli çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli çocuk için arama kurtarma ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli çocuk için arama kurtarma ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Asmabağ köyünde ailesiyle ormanlık arazideki tarlaya giden otizmli Kerim Can Güney (10) kayboldu.

Çocuğu bulamayan yakınları durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Ormanlık arazide kaybolan çocuğu bulmak için çalışmalara jandarma, AFAD, AKUT ve köylüler katılıyor, kokuya duyarlı köpekler de kullanılıyor.

Yaklaşık 300 kişiyle yürütülen çalışmalardan şu ana kadar sonuç alınamadı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş da bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı, aileyi teselli etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok