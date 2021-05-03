Burdur'da kaybolan otizmli çocuğu arama çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burdur'da kaybolan otizmli çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Burdur'da kaybolan otizmli çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli çocuk için arama kurtarma ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli çocuk için arama kurtarma ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Asmabağ köyünde ailesiyle ormanlık arazideki tarlaya giden otizmli Kerim Can Güney (10) kayboldu.

Çocuğu bulamayan yakınları durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Ormanlık arazide kaybolan çocuğu bulmak için çalışmalara jandarma, AFAD, AKUT ve köylüler katılıyor, kokuya duyarlı köpekler de kullanılıyor.

Yaklaşık 300 kişiyle yürütülen çalışmalardan şu ana kadar sonuç alınamadı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş da bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı, aileyi teselli etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

ANTALYA DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
ANTALYA DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Burak Yılmaz Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Fırat Aydınus Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Burdur'da kaybolan otizmli çocuğu arama çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 14:59:40. #1.15#

title