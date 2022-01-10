ANTALYA (İHA) - Burdur'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

BURDUR - Burdur'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Burdur- Antalya karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Burdur'da akşam saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde etkisini arttıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından Burdur - Antalya karayolunda Çeltikçi beli olarak bilinen noktada uzun araç kuyrukları oluştu. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kar lastiği takmayan ve tır türündeki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Büğdüz ve Aziziye grup yolunda da kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler kar küreme araçları ile temizlik ve tuzlama çalışmaları başlattı. Trafik ekiplerince bir süreliğine kapatılan yollar temizleme çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.