Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

01.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:10
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Halil Biricik idaresindeki 15 FD 718 plakalı otomobil, Burdur-Karamanlı kara yolu Kağılcık köyü yakınlarında Mustafa Sarı yönetimindeki 15 AU 104 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Veli ve Abide Arıkan, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki ve kent merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, yapılan kontrolde Halil Biricik'in ehliyetinin olmadığı anlaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Çoban

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