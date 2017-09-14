Burcu Esmersoy, Sevgilisini Öpücüklere Boğdu

Aslışah Alkoçlar ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Burcu Esmersoy, önceki gün sevgilisi Berk Suyabatmaz ve arkadaşıyle Zorlu Center'daydı. Esmersoy, kimselere aldırmadan sevgilisini öpücüklere boğdu.

İLİŞKİSİ HAKKINDA KONUŞMAK YERİNE SEVGİLİSİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Çok neşeli görünen ünlü sunucunun kahkahaları mekanda çınladı. İlişkisi hakkında konuşmak istemeyen Esmersoy, "Bu sefer şöyle bir şey yapalım, ben konuşmayayım arkadaşlar" dedi. Burcu Esmersoy sevgilisini öpücüğe boğdu.