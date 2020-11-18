Burak Yılmaz neden kadroda yok? Burak Yılmaz'ın neyi var? Türkiye ilk 11, Macaristan ilk 11

Macaristan ile karşı karşıya gelen A Milli Takımızın kadrosunda yer almayan Burak Yılmaz merak konusu oldu. Burak Yılmaz neden kadroda yok? Burak Yılmaz neden kadro dışı?

UEFA Uluslar Ligi 4. Grup son maçında Türkiye, Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Kritik mücadele öncesi, hafif sakatlığını atlatan ve cezası bulunmayan golcü futbolcu Burak Yılmaz, 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi. Golcü futbolcunun maçtan bir gün önce rahatsızlandığı ortaya çıktı.

Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son sınavında Macaristan ile deplasmanda karşılaşırken, ilk 11'ler de belli oldu. Burak Yılmaz'ın 21 kişilik kadroda olmaması ise dikkat çekti.

TÜRKİYE İLK 11

Millilerin ilk 11'i, Mert, Nazım, Merih, Ozan, Caner, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Cenk Tosun isimlerinden oluştu.

Yedeklerde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı, Berkay Özcan, Mert Müldür, Ömer Bayram, Deniz Türüç ve Kaan Ayhan yer aldı.

BURAK YILMAZ NEDEN KADRODA YOK?

Teknik direktör maç öncesinde Burak Yılmaz ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kampın başlangıcından bugüne kadar 9 oyuncu aramızdan ayrılmak zorunda kaldı. Burak Yılmaz da gelmeden 1 gün önce hastalandı, halsiz bir durumda, hastaneye gitti. Şu anda bizimle yok" ifadelerini kullandı.

MİLLİLERİN GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI BULUNUYOR

Milli Takımımızın, Macaristan'ı mağlup etmesi ve Rusya'nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi'ne yükselme şansı bulunuyor.