Burak Yılmaz, kötü geçen EURO 2020 sonrası moral tatilinde
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Burak Yılmaz, kötü geçen EURO 2020 sonrası moral tatilinde

Burak Yılmaz, kötü geçen EURO 2020 sonrası moral tatilinde
Haberler.com - Haberler | Spor

Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan elenen A Milli Takım'ın kaptanı Burak Yılmaz, turnuva sonrası daha önce ayrılıp barıştığı İstem Atilla, kızları Derin ve Nazlı'yla birlikte tatile çıktı. Burak, gözlerden uzak kalmak için de Bodrum'da lüks bir gulet kiraladı, Cennet Koyu'na demirledi.

EURO 2020'ye erken veda eden A Milli Takım'ın, Fransa Lille'de oynayan kaptanı Burak Yılmaz tatil sezonunu açtı. Burak, eşi İstem Atilla, kızları Derin ve Nazlı ile birlikte Bodrum'a moral bulmaya gitti.

Burak Yılmaz, kötü geçen EURO 2020 sonrası moral tatilinde

GÖZLERDEN UZAK KALMAK İSTEDİ

Kaptan Burak gözlerden uzak kalmak için de lüks bir gulet kiraladı, Cennet Koyu'na demirledi. Akşam saatlerinde de eşi ve çocuklarıyla kendi kullandığı Zodyak'ta görüntülendi.

Burak Yılmaz, kötü geçen EURO 2020 sonrası moral tatilinde

TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİ İDDİALARI

Lille'de şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz'a Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisi var. Burak, Sarı-Lacivertli takım hakkında çıkan haberleri daha önce yalanlamıştı ama iddialar halen konuşuluyor.

Burak Yılmaz, kötü geçen EURO 2020 sonrası moral tatilinde
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