Burak Yılmaz'ın sözlerine Mesut Özil'den yanıt: İnşallah Türkiye'yi güzel temsil eder

Fenerbahçe'yle 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil, sarı-lacivertli takıma transferiyle ilgili olarak Burak Yılmaz'ın "Benimle birlikte A Milli Takım forması altında mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili konuşmayı tercih ederim" sözlerine "Ona başarılar diliyorum. İnşallah Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eder.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, imza töreninde açıklamalarda bulunurken Burak Yılmaz'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Instagram canlı yayınında yaptığı açıklamada 32 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'ye transferini değerlendiren Burak, "Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili sorun varsa onları cevaplamak isterim" şeklinde konuşmuş ve futbol dünyasından tepki almıştı.

"BURAK İNŞALLAH TÜRKİYE'Yİ İYİ TEMSİL EDER"

Burak'ın yaptığı açıklamaları değerlendiren Mesut, "Almanya Milli Takımı'nı seçmem geçmiş bir olay. O dönem öyle karar vermiştik. Burak Yılmaz kardeşimize gelecek olursak, ona da başarılar diliyorum. İnşallah orada kendisini ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eder" ifadelerini kullandı.

"BİR DAHA ASLA ALMANYA İÇİN OYNAMAM"

"Fenerbahçe'de yan yana oynamak istediğim iki futbolcu vardı; biri Alex, biri de Emre ağabey" diyen Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nda bir daha oynayıp oynamayacağına yönelik soruya ise, "Almanya Milli Takımı'na başarılar diliyorum ama asla bir daha orada oynamam" şeklinde yanıt verdi.