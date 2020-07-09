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Burak Yılmaz devam edemedi

Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşmasının 10. dakikasında sağ alt arka adalesinden sakatlanan Burak Yılmaz, oyuna devam edemedi ve yerini Güven Yalçın'a bıraktı.

Burak Yılmaz devam edemedi
09.07.2020 21:20 | Son Güncelleme: 09.07.2020 21:24

Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşmasının 10. dakikasında sağ alt arka adalesinden sakatlanan Burak Yılmaz, oyuna devam edemedi ve yerini Güven Yalçın'a bıraktı.

Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçının 10. dakikasında sakatlanarak kenara geldi. Sağ alt arka adalesinde ağrı hisseden ve kendisini yere bırakan golcü futbolcu, yaşadığı acı sonrasında oyuna devam edemeyeceğini işaret ederek değişiklik talep etti ve kaptanlık pazubandını Atiba'ya vererek oyundan çıktı. Oldukça fazla acı hissettiği yüzünden belli olan Burak Yılmaz, oyun alanının kenarına gelirken, genç futbolcu Güven Yalçın oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz'ın durumu yarın yapılacak olan tetkiklerin ardından belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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