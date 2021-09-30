Burak Yılmaz'dan Türkçe isyan! Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde çıldırttı - Haberler Spor
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Burak Yılmaz'dan Türkçe isyan! Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde çıldırttı

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Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Salzburg, Bizim Çocuklar'ın takımı Lille'i evinde 2-1 mağlup etti. Bu karşılaşmayı yöneten Halil Umut Meler, verdiği kararlarla Lille'i çıldırttı. 35'te Salzburg lehine penaltı çalan Meler'e Burak Yılmaz Türkçe isyan etti. Burak, "Hoca yapma ya, yapma hoca ya" diye sitemde bulundu.

Salzburg- Lille mücadelesinin 30. dakikasında Salzburg'da Adeyemi, Botman'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Lille futbolcuları, pozisyonun penaltı olmadığı ve kendi lehlerine faul verilmesi yönünde itirazlarda bulunurken, VAR hakem Mete Kalkavan pozisyonu izlemesi için Halil Umut Meler'i çağırdı.

KARAR DEĞİŞMEDİ

Yaklaşık 3 dakika boyunca pozisyonu izleyen hakem Meler, kararını değiştirmedi ve penaltı noktasını gösterdi. Atış kullanılmadan önce başta Burak Yılmaz olmak üzere Lille futbolcuları uzun süre itiraz etse de karar değişmedi.

Salzburg'da topun başına geçen Adeyemi, 35. dakikada topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Burak Yılmaz'dan Türkçe isyan! Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde çıldırttı

BURAK'TAN TÜRKÇE İSYAN

Milli futbolcunun verilen karara yaptığı itirazlarda kurduğu Türkçe cümleler kameralara yansıdı.

Burak Yılmaz'ın Halil Umut Meler'e 'Hoca yapma hoca ya' dediği ekranlardan duyulurken, Meler kararında herhangi bir değişikliğe gitmedi.

Burak Yılmaz'dan Türkçe isyan! Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde çıldırttı
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