Galatasaray'da taht el değiştirecek! Fatih Terim ve Dursun Özbek gümbür gümbür geri dönüyor

Galatasaray'da cuma günü eski başkanlar ve camianın önemli isimleri Ahmet Ocaklı'nın verdiği yemekte buluşmuştu. Rumeli Kavağı'ndaki yemeğe eski başkanlardan Faruk Süren, Dursun Özbek, eski yöneticilerden Ali Dürüst, Abdürrahim Albayrak gibi isimler de katılmıştı. Yemeğe davetli olmamasına rağmen başkan Burak Elmas'ın da kendi isteğiyle katıldığı belirtildi.

AHMET OCAKLI ORGANİZE EDİYOR

Takvim'in haberine göre Ocaklı, aynı akşam da Fatih Terim ve Serdar Güzelaydın'ı genç üyelerle birlikte aynı mekanda yemekte ağırladı. Ocaklı'nın mart ayında yapılacak mali genel kurulda yönetimi olağanüstü kongreye davet edeceği ve bunun için de büyük bir çalışma başlattığı ifade edildi. Hatta Ocaklı'nın sürpriz bir birleşmeye de ara buluculuk yaptığı öğrenildi.

ÖZBEK-TERİM YENİDEN EL ELE

Dursun Özbek'i yeniden başkanlığa hazırlamaya çalışan Ocaklı'nın Dursun Özbek-Fatih Terim ikilisi için kolları sıvadığı ifade ediliyor. Bilindiği gibi Dursun Özbek, Igor Tudor'u gönderip Fatih Terim'i göreve getirmiş ardından da kongrede seçilemeyip başkanlığı Mustafa Cengiz'e kaptırmıştı. Dursun Özbek-Fatih Terim birlikteliğini kaldığı yerden devam etmesi için yeni bir çalışma başlatan Ocaklı'nın Serdar Güzelaydın ile ortak hareket ettiği öğrenildi.

"GÖREV NE OLURSA OLSUN HAZIRIM"

Öte yandan Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Galatasaray yöneticisi olup ihale alan insanlar değil, doymuş ve Galatasaray'a hizmet edecek insanlar yönetimde olmalı." diye konuştu. Tecrübeli hoca, "Normal şartlarda Avrupa'da namağlup gruplardan çıkaran bir teknik direktörü, Barcelona maçına evine araba yollayıp davet ederler. Bana herhangi bir davet gelmedi. En çok da buna kırıldım." dedi. Terim, yönetim değişikliği halinde göreve hazır olduğunu belirterek, "Görev ne olursa olsun. Yeni yönetim gelir, yönetimde kim var önemli değil. Benim için önemli olan Galatasaray." şeklinde konuştu.

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