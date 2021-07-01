Burak Elmas, Fatih Terim'in listesindeki 5 futbolcuyla da anlaşma sağladı

Galatasaray, ilk yabancı transferi için geri sayıma geçti. Fatih Terim, Başkan Burak Elmas ile görüşmesinde, "PSV maçlarına kadar takviye lazım. Ve acil olarak sol beke ihtiyacımız var" raporunu sundu. Alioski, Alex Moreno, Mario Rui, Van Aanholt ve Augustinsson'un gibi isimlerle temasa geçilmişti. Başkan Elmas, bu 5 futbolcuyla da büyük ölçüde anlaşma sağlandığını ifade etti. Önümüzdeki hafta içinde Terim'in seçeceği bu futbolculardan birisi Galatasaray forması giyecek.

Sezonun resmi açılışında 21-28 Temmuz'da PSV Eindhoven ile çok kritik iki Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkacak Galatasaray'da sol bek için geri sayıma geçildi.

Alex Moreno

HEMEN TEMASA GEÇTİ

Teknik Direktör Fatih Terim, Başkan Burak Elmas ile gerçekleştirdiği zirvede "Diğer bölgeler idare eder ama takımda üst düzey sol bek yok. PSV maçına kadar mutlaka almalıyız" dedikten sonra harekete geçen yönetim, listedeki tüm oyuncuların menajerleri ve kulüpleri ile temasa geçti.

Ludwig Augustinsson

HEPSİ OLUMLU

Alioski, Alex Moreno, Mario Rui, Van Aanholt ve Augustinsson, bu 5 futbolcuyla da temasa geçildi ve hepsi Galatasaray'da oynamaya istekli. Fatih Terim, cumartesi günü son kararı verecek.

Mario Rui

İKİ İSİM ÖN PLANDA

Patrick Van Aanholt ve Alioski boşa çıkmış durumda. Bu futbolcular için bonservis bedeli ödenmeyecek olması iştah kabartıyor. Ayrıca iki futbolcu da EURO 2020'de ülkelerinin formasıyla oldukça iyi işler yaptı. Önümüzdeki hafta içinde bu isimlerden birisi Galatasaray forması giyecek.

Patrick van Aanholt