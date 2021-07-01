Burak Elmas, Fatih Terim'in listesindeki 5 futbolcuyla da anlaşma sağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burak Elmas, Fatih Terim'in listesindeki 5 futbolcuyla da anlaşma sağladı

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray, ilk yabancı transferi için geri sayıma geçti. Fatih Terim, Başkan Burak Elmas ile görüşmesinde, "PSV maçlarına kadar takviye lazım. Ve acil olarak sol beke ihtiyacımız var" raporunu sundu. Alioski, Alex Moreno, Mario Rui, Van Aanholt ve Augustinsson'un gibi isimlerle temasa geçilmişti. Başkan Elmas, bu 5 futbolcuyla da büyük ölçüde anlaşma sağlandığını ifade etti. Önümüzdeki hafta içinde Terim'in seçeceği bu futbolculardan birisi Galatasaray forması giyecek.

Sezonun resmi açılışında 21-28 Temmuz'da PSV Eindhoven ile çok kritik iki Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkacak Galatasaray'da sol bek için geri sayıma geçildi.

Burak Elmas, Fatih Terim'in listesindeki 5 futbolcuyla da anlaşma sağladı
Alex Moreno

HEMEN TEMASA GEÇTİ

Teknik Direktör Fatih Terim, Başkan Burak Elmas ile gerçekleştirdiği zirvede "Diğer bölgeler idare eder ama takımda üst düzey sol bek yok. PSV maçına kadar mutlaka almalıyız" dedikten sonra harekete geçen yönetim, listedeki tüm oyuncuların menajerleri ve kulüpleri ile temasa geçti.

Burak Elmas, Fatih Terim'in listesindeki 5 futbolcuyla da anlaşma sağladı
Ludwig Augustinsson

HEPSİ OLUMLU

Alioski, Alex Moreno, Mario Rui, Van Aanholt ve Augustinsson, bu 5 futbolcuyla da temasa geçildi ve hepsi Galatasaray'da oynamaya istekli. Fatih Terim, cumartesi günü son kararı verecek.

Burak Elmas, Fatih Terim'in listesindeki 5 futbolcuyla da anlaşma sağladı
Mario Rui

İKİ İSİM ÖN PLANDA

Patrick Van Aanholt ve Alioski boşa çıkmış durumda. Bu futbolcular için bonservis bedeli ödenmeyecek olması iştah kabartıyor. Ayrıca iki futbolcu da EURO 2020'de ülkelerinin formasıyla oldukça iyi işler yaptı. Önümüzdeki hafta içinde bu isimlerden birisi Galatasaray forması giyecek.

Burak Elmas, Fatih Terim'in listesindeki 5 futbolcuyla da anlaşma sağladı
Patrick van Aanholt
Burak Elmas, Fatih Terim'in listesindeki 5 futbolcuyla da anlaşma sağladı
Ezgjan Alioski
Burak Elmas, Fatih Terim'in listesindeki 5 futbolcuyla da anlaşma sağladı
Fatih Terim, DeAndre Yedlin'in üstünü çizdi! ABD'li futbolcunun yeri Kenny Tete'yle doldurulacak
Fatih Terim, DeAndre Yedlin'in üstünü çizdi! ABD'li futbolcunun yeri Kenny Tete'yle doldurulacak
Galatasaray'da Fatih Terim, PSV maçına kadar stoper ve sol bek transferinin bitirilmesini istedi
Galatasaray'da Fatih Terim, PSV maçına kadar stoper ve sol bek transferinin bitirilmesini istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Arda Turan Burak Elmas Emre Kocadağ Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Burak Elmas, Fatih Terim'in listesindeki 5 futbolcuyla da anlaşma sağladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 10:32:03. #1.15#

title