Burak Derneği, Kudüs'teki Müslümanları ramazanda yalnız bırakmadı

Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği Başkanı Adem Yenihayat, işgal altındaki Kudüs'teki Müslümanlara ramazan boyunca toplam 1 milyon 898 bin 27 liralık yardım ulaştırdıklarını bildirdi.

Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği Başkanı Adem Yenihayat, işgal altındaki Kudüs'teki Müslümanlara ramazan boyunca toplam 1 milyon 898 bin 27 liralık yardım ulaştırdıklarını bildirdi.

Yenihayat, yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'ya sahip çıkan Kudüslülerin, Kovid-19 salgını ve İsrail saldırıları sebebiyle zor bir ramazan geçirdiğini hatırlattı.

Bağışçıların desteğiyle derneğin iftar, sahur, kumanya, bayramlık, bayram harçlığı, zekat, fitre gibi yardımlarla Kudüslülerin yanında olduğunu belirten Yenihayat, faaliyetlere ilişkin şunları aktardı:

"Bu ramazan ayında da halkımızın infaklarıyla 2 bin 714 aileye iftar ve sahur ikram ettik. 962 aileye kumanya dağıttık. 700 aileye 290 bin 500 lira zekat ulaştırdık. 500 aileye 83 bin lira fitre teslim ettik. 300 evladımıza bayramlık giydirdik. 1000 evladımıza bayram harçlığı dağıttık. Toplamda, 45 bin 677 kardeşimize 1 milyon 898 bin 27 lira yardım ulaştırdık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken