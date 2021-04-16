Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, takım olarak karantinaya alındı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin'de 2'si futbolcu 4 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması üzerine tüm takım karantinaya alındı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin'de 2'si futbolcu 4 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması üzerine tüm takım karantinaya alındı.

Hertha Berlin'den yapılan açıklamada, teknik direktör Pal Dardai, antrenör Admir Hamzagic ve futbolculardan Dodi Lukebakio'nun ardından bir diğer oyuncu Marvin Plattenhardt'ın da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı aktarıldı.

Bu gelişme üzerine Charlottenburg-Wilmersdorf Sağlık Dairesinin önlemleri sertleştirdiğinin ifade edildiği açıklamada, tüm futbolcuların, teknik kadronun ve takımla yakın çalışanların 14 günlük izolasyona alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu uygulamanın sonucu olarak Hertha Berlin'in, Bundesliga'da Mainz 05, Freiburg ve Schalke 04 ile oynayacağı karşılaşmaların ertelenmesi için Almanya Kulüpler Birliğine (DFL) başvuruda bulunmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay