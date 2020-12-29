Bulgarlar Edirne'ye stok akını yaptı, adım atacak yer kalmadı
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Bulgarlar Edirne'ye stok akını yaptı, adım atacak yer kalmadı

29.12.2020 16:42 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:59
Bulgarlar Edirne'ye stok akını yaptı, adım atacak yer kalmadı

Sınır kapılarında da PCR test uygulamasına saatler kala alışveriş ve stok yapmak için binlerce Bulgaristan vatandaşı Edirne'ye akın edince, adım atacak yer kalmadı. Polis ekipleri Türkçe ve İngilizce uyarılarda bulunuyor.

Yurt dışından gelen tüm yolcuların son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu ibraz etmesi zorunlu olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "28 Aralık'tan itibaren yurt dışından hava yoluyla, 30 Aralık'tan itibaren kara yoluyla gelen her yolcu negatif PCR test sonucu ibraz edecek" açıklamasını yapmıştı. Yunanistan'a ve Bulgaristan'a açılan başta Kapıkule olmak üzere tüm kara sınır kapılarında, uygulama yarın itibariyle başlayacak. PCR test sonucu ibrazı uygulamasının gelecek 3 ay süreyle devam ettirileceği de bildirildi.

BULGAR VATANDAŞLARINDAN SON GÜN AKINI

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Edirne'ye gelerek kıyafetten, zücaciyeye, temizlik ürününden sağlık ilaçlarına kadar hemen hemen her ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgaristan vatandaşları, PCR uygulamasının başlamasına saatler kala Edirne'ye akın etti. Hemen hemen tüm kalem ürünlerden poşet poşet alan Bulgarlar, aldıkları malzemeleri taşımakta güçlük çekti. Yiyecekten giyeceğe birçok ürünü stok yaptıkları görülen Bulgaristan vatandaşlarının ellerinin poşetler dolusu olduğu da kameralara yansıdı.

ADIM ATACAK YER KALMADI, POLİS DENETİMLERİ SIKLAŞTIRDI

Güneşli havayı fırsat bilerek alışveriş yapmak için çarşı merkezine gelen Edirneli vatandaşların sayısında da ciddi artış olduğu görülürken, Edirne en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Caddelerde adeta adım atacak yer kalmadı. Polis ekipleri denetimlerini sıklaştırarak vatandaşlara Türkçe ve İngilizce korona virüs tedbirleri uyarılarında bulundu.

Edirne'ye 1 ayda gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı ise 232 bin 324'e ulaşmıştı.

Bulgarlar Edirne'ye stok akını yaptı, adım atacak yer kalmadı
Bulgarlar Edirne'ye stok akını yaptı, adım atacak yer kalmadı
Bulgarlar Edirne'ye stok akını yaptı, adım atacak yer kalmadı
Bulgarlar Edirne'ye stok akını yaptı, adım atacak yer kalmadı
Bulgarlar Edirne'ye stok akını yaptı, adım atacak yer kalmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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