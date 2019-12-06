Bulgaristan'ın en zor projesine Türk imzası

06.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:41

Bulgaristan'da 'en zor proje' olarak ünlenen Elin Pelin-Vakarel Demiryolu Hattı ihalesini Cengiz İnşaat-Duygu Mühendislik İş Ortaklığı kazandı. Zemin açısından zor bir bölgede olan ve mühendislik açısından dünyada sayılı firmaların üstesinden gelebileceği iş olarak görülen projenin ihale bedeli ise 225 milyon euro oldu.



Bulgaristan demiryolu ağının en stratejik bölümünü oluşturan 20 kilometrelik hat, Türk şirketlerinin oluşturduğu ortaklık tarafından yapılacak. Sofya'yı Filibe'ye bağlayan demiryolunun 20 kilometrelik Elin Pelin-Vakarel Demiryolu Hattı ihalesini Cengiz İnşaat ve Duygu Mühendislik tarafından kurulan DZZD 'Cen-Duy Demiryolu Elin Pelin' İş Ortaklığı kazandı. Bulgaristan'da son 70 yıl içinde yapılacak en zor inşaat projesi olarak kabul edilen hattın ihale bedeli ise 255 milyon euro oldu.



9 firma yarıştı



Bulgaristan Ulusal Demiryolu Altyapısı Şirketi (NRIC) tarafından ihale edilen projenin yapılmasına 2014 yılında karar verildi. Sofya-Filibe hattı olarak adlandırılan demiryolu hattı için yaklaşık 1 milyar euro bütçe ayrıldı. Hattın en önemli etabını ise Elin Pelin-Vakarel kesimi oluşturuyor. İhale sürecinde Çin, Türkiye, Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz, Polonya ve Bulgaristan'dan 9 şirket yarıştı. İpi ise Cengiz İnşaat ve Duygu Mühendislik'in kurduğu DZZD 'Cen-Duy Demiryolu Elin Pelin' İş Ortaklığı göğüsledi.



"Son 70 yıl içinde Bulgaristan'da böyle bir proje hayata geçirilmedi"



Bulgaristan Ulusal Demiryolu Altyapı Şirketi Müdürü Krasimir Papukçiyski, 'Sofya-Filibe Demiryolu Hattının Modernizasyonu' projesinin en önemli parçasının Elin Pelin-Vakarel bölümü olduğunu söyleyerek "Proje tarihi bir misyona da sahip. Bu hat tüm güzergahtaki en ağır ve zor bölüm. Son 70 yıl içinde Bulgaristan'da böyle bir proje hayata geçirilmedi. Son olarak 1949-1951 yılları arasında Balkan Dağları ile Sredna Gora Dağı'nı birleştiren Koznitsa Tüneli yapıldı. 20'nci yüzyılın ikinci yarısından itibaren ülkemizde böyle bir tesis inşa edilmedi." dedi.



"Yurtdışında büyümeye devam edeceğiz"



Cengiz İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Koyuncu, Bulgaristan'daki en zor projeye imza atacaklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de hayata geçirdiğimiz projeler ile büyük bir deneyime, bilgi birikimine, yetişmiş kaliteli personele ve iş geliştirme kapasitesine sahip olduk. Bu birikim sınırlarımızı aşmamızı; dünyanın en zor projelerine talip olmamızı sağladı. Türkiye artık mühendislik, know-how ihraç eder hale geldi. Bu bakış açısıyla yurtdışında büyümeye başladık. Birçok ilke imza atarken son olarak da Bulgaristan projesini üstlenerek yurtdışında büyüme yolunda önemli bir ivme kazandık. Tabiat şartları, zemin açısından sıkıntılı bir bölge ve mühendislik açısından da dünyada sayılı firmaların üstesinden gelebileceği bir proje. Ancak biz olumsuzluklardan çekinmiyoruz, aksine heyecan duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde yurtdışında başka projeleri de hayata geçireceğiz ve yurt dışında büyüme stratejisini sürdüreceğiz."



Üçte biri tünel



72 ayda tamamlanacak 20 kilometrelik demiryolu hattının 7,68 kilometresini çift tüp, 2 adet tünel yapımı oluşturuyor. NATM (Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu) olarak inşa edilecek yapı tamamlandığında ise Bulgaristan'ın en uzun demiryolu tüneli olacak. Bu tünellerin dışında proje kapsamında 8 köprü, 11 menfez ve yerleşim yerlerinin olduğu yerlerde ise 700 metrelik ses duvarı yapılacak. Ayrıca Elin Pelin yeni gar binası ile Pobit Kamık Gar İstasyonu proje kapsamında yapılırken, Vakarel Garı ve çevresi de yeniden düzenlenecek. 20 kilometrelik hattın sinyalizasyon ve video gözetim sistemleri de yine ortaklık tarafından kurulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA