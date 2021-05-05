Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan parlamento seçimi sonrası koalisyon hükümeti kurma çalışmaları başarısız olunca 11 Temmuz'da yapılmak üzere erken...
Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan parlamento seçimi sonrası koalisyon hükümeti kurma çalışmaları başarısız olunca 11 Temmuz'da yapılmak üzere erken seçim kararı alındı.
Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan parlamento seçimi sonrası koalisyon hükümeti kurma çalışmaları başarısız olunca 11 Temmuz'da yapılmak üzere erken seçim kararı alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov