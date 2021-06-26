Bulgar turistler alışveriş için Edirne'yi tercih ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bulgar turistler alışveriş için Edirne'yi tercih ediyor

Bulgar turistler alışveriş için Edirne'yi tercih ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye ve Bulgaristan arasında aşı sertifikası şartlarını yerine getirenler ülkeye girişlerde koronavirüs testi ve karantina uygulamasından muaf tutulunca, alışveriş turizmi için Edirne'ye gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor.

Türkiye ve Bulgaristan arasında aşı sertifikası şartlarını yerine getirenler ülkeye girişlerde koronavirüs testi ve karantina uygulamasından muaf tutulunca, alışveriş turizmi için Edirne'ye gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor.

Korona virüs aşısının ikinci dozunu yaptırıp aşı sertifikasına sahip olan Bulgaristan vatandaşları, Türkiye'ye girişlerinde koronavirüs testi ve karantina uygulamasından muaf tutuluyor. Türkiye ve Bulgaristan arasında yapılan anlaşmayla birlikte aşı yapılmayan 18 yaşının altındaki Bulgaristan vatandaşları da aşı sertifikası bulunan aile fertleri ile yolculuk yapabiliyor. Bulgaristan'da korona virüs aşılarının ikinci dozunu yaptıran ve aşı sertifikasına sahip olan vatandaşların sayısı arttıkça, Bulgaristan'a komşu olan Edirne'ye alışveriş turizmi için gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısında da artış yaşandığı görülüyor.

Her ihtiyaçlarını Edirne'den karşılıyorlar

Edirne'ye alışveriş turizmi için gelen Bulgaristan vatandaşlarının gözdesi haline gelen yerlerden biri olan Ulus Pazarı'na da gün geçtikçe ilgi artmaya devam ediyor. Cuma günü kurulan Ulus Pazarına gelen Bulgaristan vatandaşları, hemen hemen her ihtiyaçlarını pazar esnafından ve kent merkezinde bulunan esnaftan karşılıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında dün de vatandaşlara hizmet veren Ulus Pazarı'na Bulgaristan vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği kameralara yansıdı. Ulus pazarı personeli tarafından sıklıkla hoparlörden Bulgarca ve Türkçe pandemi kurallarıyla ilgili uyarı anonsları yapıldı.

Alışveriş turizmi Cumartesi günü de sürüyor

Ulus Pazarı'nda Cuma günü süren alışveriş yoğunluğu Cumartesi günü de kent merkezinde devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde kentin en işlek caddesi olan Saraçlar Caddesine gelen Bulgaristan vatandaşları alışverişe başlıyor. Edirne ekonomisine önemli katkı sağlayan Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş turizmi için Edirne'yi tercih etmeleri bölge esnafını mutlu ediyor. - EDİRNE

Bulgar turistler alışveriş için Edirne'yi tercih ediyor
Bulgar turistler alışveriş için Edirne'yi tercih ediyor
Bulgar turistler alışveriş için Edirne'yi tercih ediyor
Bulgar turistler alışveriş için Edirne'yi tercih ediyor
Bulgar turistler alışveriş için Edirne'yi tercih ediyor
Bulgar turistler alışveriş için Edirne'yi tercih ediyor
Bulgar turistler alışveriş için Edirne'yi tercih ediyor
Bulgar turistler alışveriş için Edirne'yi tercih ediyor
Bulgar turistler alışveriş için Edirne'yi tercih ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fransızlardan Türk SİHA'larına övgü: Üç savaşın seyrini değiştirdi, peynir ekmek gibi satılıyor
Fransızlardan Türk SİHA'larına övgü: Üç savaşın seyrini değiştirdi, peynir ekmek gibi satılıyor
6 metrekarelik ipek halı 800 bin liraya alıcısını bekliyor
6 metrekarelik ipek halı 800 bin liraya alıcısını bekliyor
Başlarına talih kuşu kondu! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı
Başlarına talih kuşu kondu! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Lütfü Türkkan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Fatih Terim Yiğit Şardan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bulgar turistler alışveriş için Edirne'yi tercih ediyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 10:22:06. #1.16#

title