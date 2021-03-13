Bülent Uygun: "3 puan ile başlamak mutluluk verici"
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Bülent Uygun: "3 puan ile başlamak mutluluk verici"

13.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 13.03.2021 19:13
Bülent Uygun:

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Hatayaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu galibiyeti büyük Rizespor taraftarına armağan ediyoruz.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Hatayaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu galibiyeti büyük Rizespor taraftarına armağan ediyoruz. 3 puan ile başlamak mutluluk verici" dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor evinde karşılaştığı Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, uzun zamandır kazanamayan bir Rizespor'un bu hafta itibariyle daha etkin ve sorumlu şekilde yükselişe geçeceğini kaydetti. İlk sezonda iyi bir transfer politikasıyla ligde iyi bir performans gösteren bir takımı yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Uygun, "Oyuncularım tüm görevlerini yerine getirdiler ve 3 puanı hep birlikte kazandık. Bu galibiyeti büyük Rizespor taraftarına armağan ediyoruz. 3 puan ile başlamak mutluluk verici. 8 haftadır giremediğimiz pozisyonları bu hafta Hatay karşısında gördük, mutluluğunu yaşıyoruz. Süreç içerisinde takım üzerinde büyük etkiler oldu. Uzun zamandır kazanamamanın getirdiği baskı skoru korudu. Üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Hep beraber el birliği ile iyi olacağız. Camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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