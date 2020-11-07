Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, "Ekonomide sıkıntı yok, bu psikolojik" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a "Ekonomide sıkıntılar mutlaka var. Hatta bakanımız ekonomide sıkıntı yok, bu psikolojik dediği zaman hem kendisine itiraz ettim" diye konuştu.

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, Konya'nın yerel televizyonu Kanal 42'de Sümen 6 programının konuğu oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'ekonomide sıkıntı yok' sözlerine itiraz ettiğini dile getiren Arınç, "Ekonomide sıkıntılar mutlaka var. Hatta sayın Bakanımız, 'yok canım ekonomide sıkıntı yok, bu psikolojik' dediği zaman hem kendisine itiraz ettim hem de kamuoyuna ne psikolojik hepimiz elimizde görüyoruz bu ekonomik sıkıntıyı." dedi.

"ÖNEMLİ OLAN SIKINTIYI İNKÂR ETMEK DEĞİL"

"Önemli olan sıkıntının varlığını inkâr etmek değil, kabul ederek bunu gidermek için yapılacak çalışmalardır" diyen Arınç sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın, ekonomiden sorumlu olan bakanlarımızın büyük bir çaba içerisinde olduklarını görüyorum. Bu çabalar mutlaka başarıya ulaşacaktır."

"SIKINTI BÜYÜKTÜR AMA KRİZE DÖNÜŞMEMİŞTİR"

"Ama sıkıntı küçük müdür, büyük müdür derseniz. Elbette büyüktür ama krize dönüşmemiştir. Bunlar atlatılabilir. Benim yaşım müsait. Eskiden de 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda dakrizleri gördük biz. AK Parti dönemlerinde 2008'de Erdoğan'ın 'teğet geçecek' dediği ve teğet geçtiği dönemlerdeki gibi sıkıntı yaşamadık değil. Şu anda da bütün dünyanın içerisinde bulunduğu bir sıkıntı var. Türkiye bundan dünyadaki diğer ülkelere göre biraz daha fazla belki etkileniyor."

"CHP HERKESİN OY VEREBİLECEĞİ PARTİ OLURSA İTTİFAKIN İŞİ ZOR"

CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde uyguladığı taktiği devam ettirmesi durumunda Cumhur İttifak'ının işinin zor olduğunu belirten Arınç şöyle devam etti:

"İstanbul ve Ankara'da başarısızlıkta büyük bir payımız olduğunu söyledim. Tabi ittifak halinde girilmişti. İttifak karşı ittifaka göre yeterli çalışmayı gösteremedi. Bazı taktik yanlışlıklar da yaptık. O defterleri aynı hataları tekrar etmemek üzere kapattık."

"NASIL ANKARA'DA KAZANAMAYIZ"

Adana'da bizde değildi ama ittifak gereği kazanmamız gerekiyordu. Mersin bizde değildi ama kazanmamız gerekiyordu. Bunun gibi pek çok vilayet. İzmir'i saymıyorum. İzmir'de ittifakında çok fazla bir ümidi yoktu. Ama biz nasıl Ankara'da kazanamayız. Bakanlık yapmış, yıllarca Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış bir insanın ittifak ile seçilmesi mümkündü ama olmadı."

"İSTANBUL'DA KAZANMAMIZ LAZIMDI AMA KAYBETTİK"

"İstanbul'da 25 yılda bu yana belediye başkanlığı yapıyoruz. Tayyip Bey öylesine güçlü öylesine kuvvetli bir icraat yaptı ki 25 yıl sonra meclis başkanlığı ve başbakanlık yapmış birsiyle orayı kazanmamız lazımdı ama kaybettik. Kaybetmemizin sebeplerini de bu işi bilmesi gereken herkesle konuştum. CHP aynı taktiği bundan sonrada uygularsa yani herkesin rahatlıkla oy verebileceği parti olursa bizim ittifakın işi zor. Bizim ittifakında buna karşı bir strateji geliştirmesi lazım. Bu da herkesi kucaklayacak bir strateji olmalı"