Buikad "İş Yaşamında Başarılı Kadınları" Ödüllendirdi

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri" sahiplerini buldu.

Kentte bir otelde Yekta Kopan'ın sunduğu gecede, ikisi BUİKAD Özel Ödülü olmak üzere 9 kategoride ödüller dağıtıldı.

Törende konuşan BUİKAD Başkanı İpek Yalçın, "Yürüttüğümüz tüm projelerde başarı için en önemli kriterimiz, sürdürülebilirlik ve her yıl artan etki alanı. Bu anlamda gurur duyduğumuz 'İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri', her yıl Türkiye ve Bursa'da birbirinden başarılı kadınları ve iş yaşamında kadını destekleyen kurumları ödüllendiriyor." dedi.

Daha sonra, "Yılın Başarılı İş Kadını Ödülü" Sezen Sungur Saral'a, "Bursa'da Yılın Başarılı Kadın Yöneticisi Ödülü" Sibel Binici'ye, "Yılın Kadına Değer Veren Şirketi Ödülü" Beyçelik Holdinge, "Yılın Fark Yaratan Kadın Ödülü" Ece Çiftçi'ye, "Yılın Bursa'nın Başarılı Girişimci Kadını Ödülü" Sevinç Öztürk'e, "Yılın Bursa'nın Başarılı İş Kadını Ödülü" Nevra Eker Güryel'e, "Yılın Kadını Destekleyen Oluşumu Ödülü" ise Global Compact Türkiye'ye verildi.

Nilüfer Kadın Korosu Şefi Dr. Aysel Gürel ve Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) da BUİKAD Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Kaynak: AA