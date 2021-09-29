Bugün maç var mı? 29 Eylül Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var?

Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 29 Eylül Çarşamba günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ve Ziraat Türkiye Kupası maçları oynanacak.

BU AKŞAM MAÇLAR VAR?

Ziraat Türkiye Kupası

13.00 ---> Çankaya FK - Ofspor ---> A Spor

15.30 ---> Hendekspor - 52 Orduspor ---> A Spor

19.00 ---> Erokspor - Osmaniyespor ---> A Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi

19.45 ---> Atalanta - Young Boys ---> Exxen

19.45 ---> Zenit - Malmö ---> Exxen

22.00 ---> Bayern Münih - Dinamo Kiev ---> Exxen

22.00 ---> Benfica - Barcelona ---> Exxen

22.00 ---> Juventus - Chelsea ---> Exxen

22.00 ---> Manchester United - Villarreal ---> Exxen

22.00 ---> Salzburg - Lille ---> Exxen

22.00 ---> Wolfsburg - Sevilla ---> Exxen

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